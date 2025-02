Il Ministro Valditara nelle Marche: giornata dedicata a scuola e formazione del futuro Atteso a Fermo e Ancona. On. Giorgia Latini (Lega) sottolinea importanza di questa giornata per il sistema scolastico regionale

Mercoledì 26 febbraio sarà una giornata intensa per il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita nelle Marche per incontrare studenti, docenti e amministratori locali.

Un’occasione importante per approfondire le novità introdotte dalla riforma scolastica e per confrontarsi direttamente con il mondo della scuola.

La giornata prenderà il via a Fermo, dove il Ministro visiterà le aule e i laboratori dell’ITS Smart Academy, un polo d’eccellenza per la formazione tecnica superiore. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’ITS Smart Academy di Fermo, offrirà alla comunità scolastica l’opportunità di conoscere più da vicino i cambiamenti portati dalla riforma della scuola, con particolare attenzione alle nuove prospettive per la didattica e l’inserimento nel mondo del lavoro. Ad accogliere Valditara ci saranno il sindaco della città, Paolo Calcinaro, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera on.Giorgia Latini, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, tra cui il presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini, e il direttore generale dell’USR Marche, Donatella D’Amico. Dopo la visita, il Ministro parteciperà a un question time con gli studenti, un momento di confronto diretto per rispondere alle loro domande e raccogliere spunti sulle esigenze del mondo scolastico.

Nel pomeriggio, il Ministro si sposterà ad Ancona, per una visita al Liceo Scientifico “G. Galilei” proprio per volontà del Ministro di entrare nel cuore delle scuole marchigiane per illustrare direttamente agli studenti e ai docenti le innovazioni della riforma. All’arrivo, il Ministro sarà accolto dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e dagli studenti del Liceo “G. Galilei” e dell’IIS “Savoia Benincasa”. L’evento sarà arricchito dall’esibizione dell’Orchestra e del Coro dell’IC Novelli di Ancona, che eseguiranno l’Inno europeo in latino e l’Inno d’Italia, creando un’atmosfera solenne per questo importante incontro istituzionale. Valditara avrà poi modo di dialogare con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Ancona, in un confronto aperto sulle sfide che attendono il mondo dell’istruzione e sulla centralità della scuola per il futuro del Paese. A moderare l’incontro sarà la docente e direttrice artistica di Popsophia, Lucrezia Ercoli.

Dopo la visita nelle scuole, il Ministro si recherà presso la sede della Lega Marche per un incontro con il direttivo regionale, i consiglieri regionali, gli assessori e i rappresentanti locali.

A commentare la visita di Valditara nelle Marche l’On. Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e segretaria regionale della Lega Marche, che ha sottolineato l’importanza di questa giornata per il sistema scolastico regionale. “La presenza del Ministro Valditara nella nostra regione – ha dichiarato – è un segnale forte dell’attenzione del Governo nei confronti della scuola e della formazione dei nostri giovani. Le riforme messe in campo dal Ministero rappresentano un passo decisivo per garantire qualità e innovazione nel sistema scolastico. La sua visita rafforza il legame con il nostro territorio e testimonia un impegno concreto per una scuola che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.”

