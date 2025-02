Polizze catastrofali: “Proroga immediata” E' la CNA a chiederla. Mugianesi: "Le imprese colpite da alluvioni non possono essere lasciate sole"

189 Letture Cronaca

Con il mancato accoglimento degli emendamenti al decreto “Milleproroghe”, resta confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per l’obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali per tutte le imprese italiane.

Un termine impraticabile, considerando che quasi quattro milioni di imprese – dalle micro alle grandi – avrebbero poco più di un mese per sottoscrivere polizze complesse, il cui quadro normativo non è ancora completamente definito, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale.

CNA Nazionale, ascoltate le istanze del territorio, chiede al governo di intervenire con un maxi-emendamento per prevedere una proroga adeguata, come già fatto per i settori della pesca e dell’acquacoltura, che hanno ottenuto un’estensione fino al 31 dicembre 2025.

Giacomo Mugianesi, segretario di CNA Senigallia, sottolinea come questa misura rischi di gravare in modo insostenibile sulle imprese locali già fortemente provate da eventi calamitosi recenti e passati: “Parliamo di un territorio, quello della provincia di Ancona, che negli ultimi anni ha pagato un prezzo altissimo alle calamità naturali. L’alluvione del 2022 nel senigalliese ha messo in ginocchio centinaia di attività economiche, così come era accaduto già nel 2014. A questo si aggiunge l’evento drammatico che ha colpito Ancona e la zona nord nel 2024. Imporre obblighi assicurativi in tempi così stretti, senza un sostegno adeguato, significa scaricare il peso della prevenzione esclusivamente sulle spalle degli imprenditori. CNA chiede un intervento immediato per una proroga e per un sistema di agevolazioni che renda sostenibile l’accesso alle polizze.”

L’associazione ribadisce la necessità di un approccio che coniughi tutela del territorio e sostenibilità economica per le imprese, evitando che le difficoltà burocratiche si sommino ai danni già subiti.

da CNA Ancona