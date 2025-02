M’illumino di meno, Uil Marche: “Impegno per l’ambiente, rinnoviamo tutte le sedi” Segretaria Mazzucchelli: "Adottiamo criteri di efficienza energetica con dispositivi a basso consumo e promozione di buone pratiche"

461 Letture Associazioni

Led al posto delle vecchie lampadine, nuovi infissi e impianti più performanti per abbattere il consumo di elettricità con risparmi fino al 30% di chilowatt.

È l’impegno della Uil Marche che già da anni ha avviato l’ammodernamento degli impianti che interesserà tutte le 37 sedi regionali con interventi anche sui sistemi di riscaldamento (in 10 uffici sono già state montate pompe di calore), erogatori di acqua e una riduzione generalizzata dell’impiego di carta e toner.

In occasione di “M’illumino di Meno 2025”, l’iniziativa dedicata al Risparmio Energetico e agli Stili di Vita Sostenibili, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2, il sindacato ha fatto una ricognizione in casa. Ne è emerso un quadro positivo.

Nelle sedi di Ancona, ad esempio, il consumo di kw (esclusa la sede Porto aperta solo a novembre 2023) è diminuito di circa il 7% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Dato in linea con quello della sede di Fermo, mentre Ascoli Piceno ha risparmiato un 5%.

“Da anni – spiega la segretaria generale Claudia Mazzucchelli – abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento dei nostri uffici all’interno dei quali adottiamo criteri di efficienza energetica anche attraverso dispositivi a basso consumo e la promozione di buone pratiche tra i dipendenti, come lo spegnimento degli apparecchi elettronici non utilizzati e l’ottimizzazione dell’uso degli impianti di climatizzazione”. Un rinnovamento di locali e impianti che proseguirà anche nei prossimi anni. “Monitorare e ridurre i consumi energetici – aggiunge la segretaria Mazzucchelli – non rappresenta per noi solo una scelta etica, un dovere ambientale e un’opportunità di risparmio economico ma riveste un ruolo importante anche per quel che riguarda la vivibilità e l’accoglienza degli spazi che la Uil intende come presidi di democrazia aperti alle persone per momenti di confronto e di comunità”.

da UIL Marche