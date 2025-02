Carnevale di Fano 2025: magia, spettacolo e grandi novità Presentata la nuova edizione: si svolgerà il 16/23 febbraio e il 2 marzo

La città di Fano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del suo celebre Carnevale, un evento che unisce tradizione e innovazione, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna della magia e della fantasia. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per le domeniche 16 e 23 febbraio e il 2 marzo, si è tenuta a Palazzo Leopardi ad Ancona. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore alla Cultura, Chiara Biondi, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e la presidente dell’Ente Carnevalesca di Fano, Valentina Bernardini. Presenti anche gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi.

“Il Carnevale di Fano, insieme a quello di Ascoli e agli altri carnevali storici regionali, rappresenta un’eccellenza straordinaria che vogliamo sostenere con convinzione – ha detto il presidente Acquaroli -. Queste manifestazioni non solo valorizzano le nostre tradizioni, ma contribuiscono in modo significativo alla destagionalizzazione del turismo, portando importanti flussi di visitatori anche in periodi considerati di bassa stagione. Inoltre, il Carnevale esalta le ricchezze enogastronomiche e culturali del territorio, creando un circolo virtuoso per anche per l’economia locale. Siamo orgogliosi di supportare eventi che fanno crescere le Marche e ne rafforzano l’identità”.

Per l’assessore Chiara Biondi: “Il Carnevale di Fano è un evento che sa rinnovarsi costantemente, unendo tradizione e innovazione. Quest’anno, un’attenzione speciale sarà riservata ai bambini, con un’area dedicata che testimonia l’impegno del Comune nel coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle a una tradizione profondamente radicata nell’identità culturale della città. Parliamo di un carnevale storico, le cui origini risalgono al 1347, e che rappresenta un vero fiore all’occhiello, capace di coniugare cultura e turismo. Ci aspettiamo una grande partecipazione per quello che è un vero e proprio ‘evento nell’evento’: il Carnevale più dolce d’Italia, reso unico dal tradizionale getto dei dolci”.

“Ringrazio la Regione Marche per il suo prezioso contributo a questa manifestazione, che si regge sull’impegno straordinario di tanti volontari – ha sottolineato Serfilippi -. Oggi presentiamo il nostro evento più importante, un appuntamento che ha ormai una risonanza non solo locale, ma anche regionale e nazionale. Quest’anno il Carnevale di Fano dopo anni ha quattro nuovi carri e prestigiose collaborazioni, tra cui quelle con le Winx e la Rai. Un grande lavoro di squadra che darà vita a oltre un mese di eventi, andando ben oltre le tradizionali sfilate della domenica, per regalare alla città e ai visitatori un’esperienza unica”.

“Quest’anno abbiamo scelto di realizzare quattro carri per allinearci ai grandi eventi nazionali, oltre a due carri di seconda categoria, uno dei quali, il tradizionale Pupo, che rende omaggio al campione del tennis Jannik Sinner. Abbiamo deciso di promuovere il Carnevale anche su canali nazionali seguiti dai giovani, per ampliare il nostro pubblico. Un traguardo prestigioso è la collaborazione con Dante Ferretti, a cui si aggiungono iniziative legate al teatro, con spettacoli e mostre, e la partecipazione di ospiti nazionali. Inoltre, torna il tradizionale Veglione. Un’altra grande novità è l’uscita di un docufilm per il grande schermo, diretto da Andrea Lodovichetti, che racconterà la storia e la tradizione del Carnevale di Fano” ha spiegato la presidente Bernardini.

Con il tema “I sogni son desideri“, il Carnevale di Fano 2025 invita tutti a immergersi in un mondo onirico, dove travestimenti, festa e condivisione trasformano i sogni in realtà. Quest’anno segna l’inizio di un viaggio, “In viaggio col Vulón“, un percorso tematico che guiderà le prossime quattro edizioni, ognuna caratterizzata da un tema unico e speciale.

Tra le tante novità la collaborazione con le celebri fatine della Rainbow, alla conferenza stampa era presente Bloom del Wing’s Club, e con Rai Marche e Rai Kids. Parte da quest’anno anche la collaborazione con lo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti che, all’apertura ufficiale al Teatro di Fano, ha parlato del legame tra la professione di scenografo e l’arte di fare i carri. Domenica 16 poi ospite d’eccezione sarà Massimo Boldi, il 23 Dario Ballantini. Top secret invece l’ospite del 2 marzo quando tornerà invece certamente la serata del Gran Galà del Carnevale al Teatro.

Novità assoluta del 2025 è l’Area Kids, uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 10 anni nei giardini del Pincio. Qui i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi sul riciclo, creare maschere e aquiloni con materiali sostenibili e godersi un getto di dolciumi pensato appositamente per loro.

Il Carnevale di Fano è famoso infatti per il suo tradizionale “getto”, la pioggia di dolciumi lanciati dai carri. Quest’anno ne saranno distribuiti oltre 180 quintali, trasformando l’evento in una vera e propria cascata di dolcezza.

Ogni domenica saranno disponibili 15.000 biglietti, con un ingresso simbolico di 1 euro per i bambini fino ai 10 anni. I biglietti sono acquistabili anche in prevendita sul sito ufficiale della manifestazione. Per maggiori informazioni e aggiornamenti www.carnevaledifano.com.