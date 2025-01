Presentato TeatrOltre 2025: nelle Marche teatro, danza e musica al presente Da febbraio a giugno la ventunesima edizione del festival

TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con 10 Comuni del territorio, si conferma palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei per la ventunesima edizione realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC a Pesaro, Fano (in collaborazione con Fondazione Teatro della Fortuna), Urbino, Cagli, Jesi (in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini), Mombaroccio, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Senigallia e Urbania.

Il programma offre uno sguardo su teatro, danza e musica “al presente” a 360 gradi con 31appuntamenti da febbraio a giugno 2025.

L’inaugurazione il 9 febbraio a Pesaro (Sala della Repubblica, Teatro Rossini) è con il pluripremiato Tre liriche di Eat the catfish con Dario Caccuri, Chiara Ferrara e Jacopo Neri che firma anche la regia. Il lavoro esplora il nesso tra amore e paura nell’arco di una relazione di tre anni mescolando elementi narrativi e poetici con una partitura musicale acustica ed elettronica.

Il 22 febbraio la Chiesa dell’Annunziata di Pesaro apre le porte a Regola, suite in 9 quadri ispirata a Hildegard von Bingen (1098-1179), una straordinaria performance di NicoNote, artista poliedrica e sperimentatrice, nella quale voce ed elettronica creano un’esperienza rituale ed emozionale.

Frammenti scomposti di un drammatico interno familiare nel testo di Fabio Pisano De/frammentazione di dramma assoluto messo in scena da Michele Segreto per Servomutoteatro il 27 febbraio al Teatro Valeria Moriconi di Jesi e il 15 marzo al Comunale di Mombaroccio. In scena tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia.

Capolavoro di Jean Genet, Le serve giunge in scena il 1 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro per la regia di Veronica Cruciani come perfetto congegno di teatro nel teatro che mette a nudo la menzogna della scena. Il ruolo di Madame è affidato a Eva Robin’s, icona pop del transgender dall’originale percorso teatrale, affiancata da Noemi Apuzzo e Matilde Vigna, Premio Ubu come Migliore attrice Under 35.

Dopo aver esplorato il mondo degli ultimi, dei reietti, dei perdenti, Carrozzeria Orfeo indaga in Salveremo il mondo prima dell’alba l’11 marzo al Teatro Rossini di Pesaro il mondo del benessere e dell’apparente successo, grazie a uno sguardo sempre lucido e disincantato, che coglie, con ironia e divertimento, i paradossi, le contraddizioni e le deformazioni della realtà.

Danse Macabre! di Jacopo Jenna il 18 marzo al Teatro Sanzio di Urbino è un invito a danzare verso l’ignoto, ricercando un’esperienza di spostamento percettivo dello spettatore, sondando la materia oscura dell’immaginazione.

Kiiōtō atteso al Teatro Sperimentale di Pesaro il 21 marzo – opening act Emma Tricca – è il nuovo affascinante progetto di Lou Rhodes – cantante nominata al Mercury Music Prize, splendida indimenticabile voce e co-fondatrice dei Lamb (band di Manchester considerata tra le più importanti ed influenti della scena musicale elettronica alternativa di fine anni 90) – e del pluripremiato musicista/cantautore di successo Rohan Heath.

Quattro corpi abbandonati alla danza, in Amour, acide et noix di Daniel Léveillé Dance (23 marzo, Sperimentale di Pesaro) parlano di solitudine ma anche e soprattutto dell’infinita tenerezza del tatto, della durezza della vita e del desiderio di evitare o fuggire da questi corpi, spesso così pesanti (presenza di nudo integrale in scena).

Giorgina Pi firma la regia di Lemnos, al Pergolesi di Jesi il 26 marzo, e con alcuni interpreti storici della compagnia Bluemotion offre una riflessione sul mito di Filottete, confrontandosi con l’omonima tragedia di Sofocle e con le vicende biografiche di tante persone antifasciste greche, in primo luogo il grande poeta Ghiannis Ritsos.

Edison Studio il 29 marzo al Teatro Comunale di Cagli propone dal vivo una nuova colonna sonora originale di quello che forse è il più visionario tra i film muti, Metropolis di Fritz Lang, realizzando un’originale composizione che mescola e fa interagire tra loro suoni di diversa natura.

Guido Saudelli, diretto da Luca Pizzurro, porta in scena il 29 marzo al Teatro Bramante di Urbania Il figlio del magistrato, con protagonista un ragazzo di vent’anni con sogni, ambizioni, fragilità e speranze. La domanda da cui parte l’autore è semplice e allo stesso tempo articolata: come cambia la vita di un ragazzo costretto a vivere sotto scorta?

MDLSX (Urbino, Teatro Sanzio 31 marzo) è un viaggio teatrale dell’attrice e performer Silvia Calderoni. Frammenti d’autobiografia, playlist di una vita mixate dal vivo, assieme a innesti e parallelismi con la storia di Cal/Calliope l’ermafrodito protagonista del romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, creano un cortocircuito postmoderno per una nuova performance di Motus androgina e animalesca, sincera e mozzafiato.

“In un’epoca di macerie non c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta, soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco” : Alessandro Serra in Tragùdia. Il canto di Edipo il 2 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia riscrive il mito di Edipo per il pubblico di oggi, usando il testo antico come canale di connessione con una dimensione più alta e collettiva del sapere.

Una maratona per gli appassionati di danza per conoscere nuovi talenti regionali: Sotto a chi danza! Il 10 aprile è una serata dedicata alle performance di giovani artisti marchigiani che nella suggestiva Rotonda a Mare di Senigallia presentano in formato breve i propri lavori.

In una intensa partitura visiva, di parole e sentimenti, Antonio Latella regista, indiscusso maestro del teatro europeo, e anche autore con Federico Bellini, affronta l’11 aprile allo Sperimentale di Pesaro e il 12 aprile al Pergolesi di Jesi, con la forza e l’intelligenza dell’arte, il tema del femminicidio in Wonder woman affidandone l’interpretazione alle straordinarie Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti.

Vita meravigliosa il 16 aprile allo Sperimentale di Pesaro è un ritratto in versi e in musica di Patrizia Cavalli, tra i poeti italiani contemporanei più amati. Letti e interpretati da Iaia Forte, in un efficacissimo congegno narrativo sostenuto dalla musica e dalle canzoni di Diana Tejera, i versi fanno riconoscere tutta la irresistibile felicità di questa poesia.

Arriva in scena il 27 aprile a TeatrOltre in forma di “cantiere aperto”, al termine di una residenza di allestimento alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro, Cani lunari, coreografia di Francesco Marilungo, una riflessione sulla magia intesa come sapere alternativo alla scienza positiva, un invito a recuperare alla nostra coscienza qualcosa del numinoso mondo delle streghe per provare a re-incantare il mondo.

Ancora una residenza di allestimento, alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro, precede il debutto il 4 maggio di Verbò di Giovanni Testori in forma di “cantiere aperto”, un progetto di Flavio Capuzzo Dolcetta, Jonathan Lazzini e Sebastian Luque Herrera. Il testo immagina un ultimo, disperatissimo incontro tra i due poeti maledetti, Verlaine e Rimbaud, in quello che Testori chiama “orlo”, un limbo, un luogo ultimo, il teatro.

Siamo ancora in grado di esercitare la cura? Di essere padri, maestri, guide? Da questo provocatorio monito lanciato da Dostoevskij nasce L’eterno marito, in scena il 9 maggio a San Costanzo e l’11 maggio a San Lorenzo in Campo nell’adattamento di Davide Carnevali, un viaggio tra il sogno e la realtà dentro i movimenti dell’animo umano con Ciro Masella e Francesco Villano, per la regia di Claudio Autelli.

Il 10 maggio al Teatro Sperimentale di Pesaro arriva in scena in due tappe il Progetto Primavere di Mario Scandale con il capitolo primo La Gloria(alle ore 18.30) e il secondo Incendi (alle ore 21), testi di Fabrizio Sinisi. La Gloria con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri, Marina Occhionero è ambientato a Vienna e incentrato sulla vicenda del giovanissimo Hitler e delle sue ambizioni artistiche. Incendi – con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri, Andrea Sorrentino, Zoe Zolferino – si svolge a Berlino all’inizio degli anni Trenta e indaga quel fragile territorio di frontiera che è la giovinezza e la sua relazione, ora come allora, con il mondo esterno.

Il 17 maggio con Pesaro Danza Focus una festa della danza esplode in città. Si inizia alle ore 17 alla Sala della Repubblica con Fiori assenti di YoY Performing Arts, performance di Emma Zani e Roberto Doveri ispirata al ciclo di opere pittoriche di Albano Morandi. Alle ore 18 al Salone Nobile di Palazzo Gradari “Antonia Pallerini” in Hit outil rumore del battito della corda, saltata con perizia dalle quattro performer della giovane compagnia Parini Secondo, è parte integrante di un pezzo sintetico, dance e pop. Il risultato è scaturito da una collaborazione fra la compagnia e il produttore Bienoise per studiare la bellezza atletica e sonora del salto della corda.

Premio Ubu 2024 “Migliore spettacolo di danza”, Stuporosa di Francesco Marilungo attende il pubblico alle ore 19 al Teatro Rossini. La performance per cinque interpreti vuole essere un invito a riflettere sullo stato di lutto, sulla necessità umana di un istituto culturale condiviso, di un rito comunitario, per superare momenti di crisi individuali. ll regista e coreografo Sharon Fridman presenta al Teatro Sperimentale (ore 21.30) Go Figure, lavoro sulla diversità in cui il danzatore “riconosce” il funzionamento del proprio corpo e lo trasforma in un ponte per connettersi con l’altro. Pesaro Danza Focus volge al termine alle ore 23 alla Chiesa dell’Annunziata con Per-sona di Blanca Lo Verde sulle musiche di Tom Waits ed Einstürzende Neubauten, il corpo-voce incontra un sovraccarico di immagini e di pensieri, navigando nello spazio intermedio.

“Stiamo lavorando su un dispositivo scenico e compositivo per spazializzare le emozioni e tradurle in movimenti, ambienti e atmosfere climatiche ad alta intensità, molto agitate” raccontano Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a proposito di Temporale {a lesbian tragedy} presentato in forma di studio alla Sala della Repubblica di Pesaro il 25 maggio al termine di una residenza di allestimento.

Leonardo Lidi, vicedirettore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, sceglie di guidare al debutto uno dei suoi allievi, Diego Pleuteri, in Come nei giorni migliori allo Sperimentale di Pesaro il 27 maggio. Lo spettacolo si interroga su che cosa significa amare, su cosa compone davvero un amore. Con Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese il lavoro diventa la lente per questa ricerca, per farla nascere e sostenerla più che per concluderla davvero.

Con Vorrei una voce il 7 giugno al Teatro della Fortuna di Fano si avvia alla conclusione il lungo viaggio di TeatrOltre. Scritto e interpretato da un attore amatissimo come Tindaro Granata, lo spettacolo è frutto di un intenso percorso creativo realizzato con le detenute di alta sicurezza della casa circondariale di Messina. Il fulcro di questo monologo, costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback, è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé.

Particolarmente conveniente per seguire TeatrOltre è la formula del carnet, con 2 tipologie previste: Carnet Gold 8 spettacoli a scelta a 55 euro, Carnet Silver 5 spettacoli a scelta a 40 euro. Informazioni e prevendite AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket, anche on line.