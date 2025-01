Attivato il bando regionale per la riqualificazione delle strutture ricettive Stanziati 14,7 milioni di euro: c'è tempo fino al 28 aprile

Aperti i termini del bando per la riqualificazione delle strutture ricettive. La giunta regionale ha infatti destinato 14,7 milioni di euro per la riqualificazione dell’offerta e la creazione di strutture ricettive di qualità. L’avviso sarà aperto fino al 28 aprile 2025 ed è rivolto alle imprese interessate a realizzare progetti di riqualificazione di strutture ricettive esistenti o alla riconversione di immobili in nuove strutture turistico-ricettive.

“Con questo bando, condiviso con associazioni di categoria e operatori del settore – spiega il presidente della Regione e assessore al Turismo Francesco Acquaroli – ribadiamo il nostro impegno per il rilancio del settore turistico nelle Marche, puntando su qualità, innovazione e sostenibilità. La riqualificazione delle strutture alberghiere è fondamentale per rendere la nostra offerta più competitiva e attrattiva, in grado di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Investire in ospitalità significa investire nel futuro del nostro territorio, valorizzandone le eccellenze e garantendo un’accoglienza all’altezza delle aspettative dei visitatori”.

I progetti selezionati riceveranno contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento, con un minimo di 40.000 euro e un massimo di 300.000 euro per progetto. I lavori dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla concessione del contributo, prevedendo così la realizzazione dei primi progetti entro il 2026.

Per le tipologie alberghiere con sistemi di classificazione definiti (Hotel, Residenze turistico alberghiere), le strutture realizzate dovranno essere a cinque stelle, oppure a quattro stelle o anche a tre stelle con caratteristiche “di eccellenza”, secondo le specifiche fornite dal bando.

Per le tipologie alberghiere senza parametri di classificazione vigenti (alberghi diffusi), e nel caso di tipologie extra-alberghiere (verranno ammesse solo country house e residenze d’epoca extra alberghiere), le strutture realizzate dovranno rispettare parametri di qualità appositamente individuati nel bando per queste tipologie ricettive.

Info e accesso alla piattaforma Sigef su www.regione.marche.it.