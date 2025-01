“Il medico dei maiali” a Senigallia, Sant’Elpidio a Mare e San Benedetto del Tronto Quattro date nei teatri delle Marche per lo spettacolo firmato da Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari

Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino sono protagonisti, giovedì 30 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia, de “Il medico dei maiali“ scritto e diretto da Davide Sacco.

Lo spettacolo, in abbonamento nei cartelloni proposti dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, sarà poi in scena anche al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare venerdì 31 gennaio e al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Testo vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, “Il medico dei maiali” è il terzo capitolo, con L’uomo più crudele del mondo e Sesto potere della trilogia di Davide Sacco La ballata degli uomini bestia. Il re d’Inghilterra muore all’improvviso in un albergo in Scozia. Toccherà all’unico medico disponibile in zona constatarne il decesso: un veterinario specializzato in maiali che, pur stando al gioco, capisce che il re non è morto d’infarto come i consiglieri vogliono far credere. Nel frattempo, in albergo arriva il principe ereditario, un ragazzotto arrogante e sprovveduto vestito da nazista e alticcio. Del tutto impreparato alle responsabilità che lo attendono, chiede di rimanere solo con il medico. Deve preparare il suo primo discorso alla nazione e non sa dove mettere le mani. Il veterinario capisce di dover cogliere un’opportunità.

“Chi ha il potere resta al potere, – ricorda Sacco – ma i servi non vogliono più essere servi. Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo”.

La produzione è di Ente Teatro Cronaca e LVF Teatro Manini di Narni, le scene sono di Luigi Sacco, i costumi di Annamaria Morelli, le luci di Luigi Della Monica e le musiche di Davide Cavuti. Claudia Grassi è aiuto regia

Biglietti Senigallia Teatro la Fenice (tel. 071/7930842 e 335/1776042); Sant’Elpidio a Mare biglietteria del Teatro Cicconi (tel. 347/6467171), San Benedetto Teatro Concordia (tel. 0735/588246); biglietterie del circuito AMAT, vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21 a Senigallia, 21.15 a Sant’Elpidio a Mare, 20.45 a San Benedetto entrambi i giorni.