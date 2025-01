Bocce, risultati nelle Marche Ultimo weekend del 2024

L’ultimo weekend dell’anno boccistico nelle Marche è stato dedicato, come da tradizione, alle gare di beneficenza. Tutto il ricavato delle quote di iscrizione, dei biglietti della lotteria venduti nei bocciodromi, più altre donazioni sono state devolute ad associazioni benefiche del territorio in tutte le province della regione per un totale che supera di poco gli ottomila euro.



Le gare organizzate a questo scopo sono state tre: sabato 28 dicembre a Fossombrone è andata in scena una competizione a coppie miste uomo/donna, mentre domenica 29 si sono disputate due gare a terna, una per la zona Marche nord sempre alla Bocciofila Oikos di Fossombrone, l’altra, per la zona Marche sud, alla Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche.

La gara lui/lei di sabato 28 a Fossombrone ha visto sfidarsi 21 coppie agli ordini del direttore di gara Nando Beltrami. Il successo è andato a Samuele Ferri-Benedetta Necchi (S. Cristoforo Fano) che nella finale ha tre hanno preceduto i compagni di società Giovanni Iacucci-Elena Iacucci (S.Cristoforo Fano) e i padroni di casa Valeriano Rotatori-Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone). Tutte e tre le formazioni sul podio sono composte da un giocatore molto esperto e da una giocatrice giovane e dal futuro sicuramente brillante.

Nella gara a terna di domenica 29 a Fossombrone, diretta da Giovanni Emili con 33 formazioni iscritte, successo per i padroni di casa Gianluca Monaldi-Tonino Aguzzi-Giampiero Saudelli (Oikos Fossombrone) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-2 Geppino Scrilatti-Ottavio Fraternali-Marco Gualazzi (Duilio Fabi Pesaro). Terzo posto per Simone Marini-Francesco Lisotta-Pasquina Urbinati (Colbordolo), battuti in semifinale 12-6 dalla terna dell’Oikos. Quarti Enzo Bergamotti-Angelo Paoletti-Franco Rosati (La Novilarese), che in semifinale hanno ceduto 12-9 alla formazione della Duilio Fabi.

La gara a terna di Fontespina, diretta da Luigi Emiliani con 32 formazioni al via, è stata vinta da Maurizio Ascani-Aabid Anoir Malizia-Andrea Affricani (Montesanto) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-2 su Luca Capponi-Marco Principi-Nicola Principi (Tolentino). Terzo posto per Vittorio Marcaccio-Andrea Tulli-Rossano Sagripanti (Porto S. Elpidio), battuti in semifinale 12-4 dalla terna della Montesanto. Quarti Naclerio Piergentili-Giovanni Cognigni-Vincenzino Camilli (Elpidiense), battuti in semifinale 12-3 dalla terna di Tolentino.