Dal 1° gennaio al via la digitalizzazione degli appalti pubblici Portato avanti un progetto congiunto da Regione Marche e Università Politecnica delle Marche

283 Letture Cronaca

Presentati lunedì 23 dicembre in Regione, nel corso di un incontro, i risultati conseguiti, le attività e gli sviluppi previsti dal progetto della Regione Marche e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, in seguito alla convenzione approvata per lo svolgimento congiunto di attività finalizzate alla progettazione, implementazione e sviluppo di metodi e tecnologie Building Information Modeling (BIM).

Il progetto prevede un’attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a tecnici e amministratori locali per garantire una conoscenza diffusa delle tecnologie BIM, promuovendo la qualificazione degli enti come stazioni appaltanti.

All’incontro erano presenti, per l’Univpm, il prorettore Marco D’Orazio e il professor Berardo Naticchia; inoltre, il segretario generale della Regione Marche, Mario Becchetti, e la dirigente del Settore Transizione digitale e Informatica, Serenella Carota.

“La Regione Marche, tra le varie azioni – ha detto l’assessore regionale alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini – sta ponendo in essere, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, una piattaforma digitale nel settore degli appalti pubblici in grado sia di rispettare gli adempimenti di legge che di fornire un valido strumento operativo per professionisti del settore”.

A partire dal 1° gennaio, infatti, il Codice dei Contratti ha previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro.

Sulla tematica della introduzione del BIM, la Regione Marche lavora già dal 2022 con l’Università Politecnica delle Marche, con cui ha sottoscritto la convenzione sopra ricordata.

“Quello che mi preme sottolineare – ha ribadito Antonini, ringraziando sia il Servizio regionale coinvolto che l’Univpm per la proficua collaborazione – è l’impegno della Regione ad intercettare risorse per mettere a disposizione quegli strumenti necessari per agevolare la transizione digitale, ormai imprescindibile. Si tratta di passaggi fondamentali a cui tutti i cittadini marchigiani devono partecipare. Si sa che ormai, quando parliamo di imprese, in questo caso, per partecipare a una gara d’appalto bisogna passare attraverso l’uso corretto di piattaforme digitali. È dunque necessario consentire a tutti un accesso utile e consapevole alla digitalizzazione”.

Il prorettore D’Orazio ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dall’Ateneo in questo settore, come testimoniato da numerosi ranking e come è dimostrato dalla crescita costante in termini di popolazione studentesca. “Uno degli ambiti nel quale abbiamo ottenuto risultati di rilievo – ha affermato D’Orazio – è proprio quello della gestione digitale di processi informativi nel ciclo di vita degli appalti, dove è partito particolarmente attivo il professor Naticchia con il suo gruppo di ricerca, con lo scopo di supportare la necessaria transizione digitale del settore”. “Il ciclo degli appalti è particolarmente complesso – ha aggiunto – ci sono vincoli amministrativi e giuridici importanti. Si caratterizza per lunghi periodi di latenza e per contenziosi spesso ingenerati da carenze o incongruenze informatiche. Ci stiamo preparando da diversi anni alla prossima scadenza del 1° gennaio e ritengo che le attività che sono state svolte dal professor Naticchia e dal gruppo di ricerca potranno supportare efficacemente le amministrazioni nella fase in questa fase”.

Strumenti e risultati del progetto BIM

La convenzione ha consentito il rilascio di tre importanti strumenti, da mettere a disposizione degli enti del territorio, per adempiere alle previsioni dell’art. 1 comma 2 dell’allegato I.9 del nuovo codice dei contratti per l’utilizzo del BIM, ossia:

Linee Guida per l’adozione del BIM

Un insieme di documenti tecnici che uniformano l’utilizzo del BIM nella progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche. Queste Linee Guida rappresentano un riferimento imprescindibile per le stazioni appaltanti del territorio e sono progettate per essere adattabili alle specifiche esigenze locali.

Piattaforma informatica BimMa

Un sistema di gestione digitale dei dati (Common Data Environment), ospitato sull’infrastruttura regionale MCLOUD, che consente agli enti locali di gestire progetti in modalità interoperabile e sicura. Questo strumento è stato erogato in modalità SaaS per garantire l’accesso semplice e scalabile da parte di enti pubblici e operatori del settore agli strumenti BIM.

Per ulteriori dettagli visitare la pagina https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/BIM-Building-Information-Modeling.