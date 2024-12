Fedrigoni, firmato in Regione Marche accordo definitivo a tutela dei lavoratori Revocati 173 licenziamenti e cassa integrazione per l'anno 2025

È stato sottoscritto lunedì 16 dicembre, nella sede regionale, l’accordo definitivo per Fedrigoni a tutela dei lavoratori.

Il documento, siglato dall’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, i responsabili del Gruppo e i rappresentanti dei sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Chimici Carta e Stampa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, in presenza dell’assessore regionale Chiara Biondi, prende spunto dall’intesa firmata al Ministero del Made in Italy il 9 dicembre scorso. Prevede la revoca delle lettere di licenziamento per 173 dipendenti e l’utilizzo della cassa integrazione per l’anno 2025 con fondi residui della Regione Marche per le aree di crisi complessa pari a circa 3 milioni.

Esprimono soddisfazione per questo primo passo per la tutela dei lavoratori il presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore Aguzzi per una intesa che la Regione ha seguito da subito con grande impegno e determinazione per la ricollocazione dei lavoratori, riconoscendo il grande significato della forza lavoro e il valore per il territorio di un marchio con oltre 750 anni di storia.

“Evitare i licenziamenti – ha affermato il presidente Francesco Acquaroli – era il primo obiettivo fondamentale da raggiungere. Ora non dobbiamo abbassare la guardia. Continua il nostro impegno per trovare soluzioni strutturali tese a difendere i lavoratori e il patrimonio che il settore della carta rappresenta per Fabriano e l’intera comunità marchigiana”

“Non ci saranno licenziamenti – spiega Aguzzi – nel documento viene esplicitato che l’azienda Fedrigoni ritira tutte le procedure di licenziamento precedentemente annunciate, ci sarà successivamente una richiesta di cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione finanziata da fondi che abbiamo a disposizione per le aree di crisi che consentirà quindi un anno di cassa integrazione a tutti i dipendenti. Sempre nello stesso accordo si prevede che quasi la completezza dei dipendenti attualmente in forza a tempo indeterminato alla società Giano di Fabriano, quindi Fedrigoni, dovranno essere ricollocati entro il prossimo anno”.

La procedura è già iniziata, aggiunge l’assessore: “per la maggior parte dei dipendenti l’impegno è il ricollocamento nelle aziende Fedrigoni della nostra regione. La Regione Marche seguirà passo passo le procedure nei prossimi mesi per capire lo stato di avanzamento e accompagneremo le ricollocazioni tramite corsi di formazione e progetti formativi. È purtroppo una situazione seria, perdiamo un’attività importante legata alla Carta, il comparto ufficio, però manteniamo sul nostro territorio tutte le altre attività legate alla Fedrigoni, quindi alle cartiere sia di Pioraco che di Castelraimondo e quanto rimane anche a Fabriano. Abbiamo soprattutto la consapevolezza di aver mantenuto una opportunità per tutti quei lavoratori che oggi dal 31 dicembre cesseranno le loro attività, entreranno in cassa integrazione, ma a mano a mano, scorrendo le settimane e i mesi, dovranno essere ricollocati”.