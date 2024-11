“Vicenda ATIM, il controllore può essere anche il controllato?” Manuela Bora (PD): "Nella scelta dei componenti del gruppo emerge tutta l’inopportunità politica del Presidente Acquaroli"

655 Letture Politica

“La Commissione, così come nominata dalla Giunta Regionale per verificare la regolarità dell’attività di ATIM e l’operato del suo ex direttore Marco Bruschini, pur se animata dalle migliori intenzioni, non riuscirà mai a garantire la sua imparzialità rispetto alle attività delegate.”

Così la Consigliera Dem Manuela Bora commenta l’istituzione del gruppo di lavoro voluto dal Presidente Acquaroli e composto interamente da funzionari interni alla Giunta regionale.

“Una commissione – continua Bora – formata, tra gli altri, dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, già direttore pro tempore dell’Agenzia dallo scorso 29 luglio, e dalla Dirigente del Settore Turismo a cui sono state attribuite, sempre dallo scorso luglio, funzioni di indirizzo e vigilanza su ATIM. Da segnalare inoltre che sia il Dipartimento Sviluppo Economico sia il Settore Turismo non solo hanno già svolto un ruolo molto significativo in termini di supporto e sostegno ad ATIM ma stanno ancora continuando a farlo in questa fase di interregno.”

“Nella scelta dei componenti del gruppo – attacca Bora – emerge tutta l’inopportunità politica del Presidente Acquaroli e il rischio di potenziali conflitti di interesse a cui li ha voluti esporre proprio nello svolgimento delle operazioni di controllo di cui sono stati incaricati. Per questo chiediamo l’istituzione di una commissione di inchiesta consiliare, che garantisca trasparenza e terzietà, che sia al di sopra delle parti e che si faccia garante dell’imparzialità nell’attività di verifica che sarà chiamata a svolgere sull’operato di ATIM.”

“Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea Legislativa delle Marche prevede che questa Commissione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, ovvero 11, al momento siamo a quota 9 – spiega la consigliera Dem – con il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ho presentato questa interrogazione anche per sollecitare uno scatto di responsabilità al Presidente Acquaroli: inviti la sua maggioranza a sottoscrivere la richiesta, permetta il raggiungimento del numero legale, dimostri di non aver nulla da nascondere.”

Manuela Bora

Consigliera Regionale delle Marche Gruppo del Partito Democratico