Il mercato dei gadget aziendali continua a essere fiorente: i dati

83 Letture Economia

Quello dei gadget aziendali è un mercato fiorente, che fa registrare numeri interessanti tutto l’anno e in particolare in occasione di festività, ricorrenze importanti, appuntamenti molto attesi dello sport o dello spettacolo.

I regali aziendali personalizzati sono tradizionalmente utilizzati, per esempio, come omaggio natalizio per clienti o collaboratori o per rendere più coinvolgenti e partecipati conferenze di settore, festival musicali, finali sportive. Ecco qualche statistica sui gadget personalizzati che dovresti conoscere, allora, per pianificare la tua campagna omaggi.

I gadget aziendali piacciono a chi li riceve e sono utili alle aziende

Partiamo da quelle che riguardano il gradimento dei gadget aziendali. Delle indagini svolte sul tema hanno dimostrato che 8 persone su 10 sono felici di ricevere omaggi da parte delle aziende e 7 su 10 vorrebbero, anzi, riceverne di più. Per qualcuno conta l’utilità del gadget e, cioè, è felice di ricevere in omaggio qualcosa che può utilizzare in casa, al lavoro, quando fa sport, in vacanza. Altri – quasi un intervistato su quattro – apprezzano i regali aziendali a prescindere da quanto è probabile che li utilizzino nella vita quotidiana.

I gadget sono efficaci in tanti obiettivi tradizionalmente associati al marketing e alla comunicazione: dal migliorare la percezione del brand ad aumentarne il ricordo. Le ricerche condotte sull’argomento hanno provato, per esempio, che oltre il 70% dei consumatori associa una buona qualità dei regali aziendali a una buona reputazione del brand. Tra le statistiche più citate quando di tratta di gadget aziendali personalizzati c’è quella che vuole il ricordo di brand aumentato in chi ha ricevuto un omaggio da parte dell’azienda: oltre il 75% di chi ha ricevuto un regalo aziendale negli ultimi due anni è in grado infatti di dire che tipo di regalo era, da chi lo ha ricevuto, in che occasione. C’è un altro dato interessante: chi non usa i gadget e non vuole conservarli in casa, in un caso su due, li regala rendendoli ancora più efficaci nel dare visibilità al brand.

Quali sono i gadget più efficaci e come integrarli nelle strategie aziendali

Utilizzando metriche tipicamente pubblicitarie come le impressioni ossia, semplificando, il totale delle persone raggiunte dall’attivazione pubblicitaria – l’omaggio aziendale personalizzato in questo caso – si è giunti alla conclusione che gli articoli di cancelleria sono tra i gadget che funzionano di più: scopri le penne migliori per i tuoi regali aziendali. Anche shopper e tote bag garantiscono al brand buona visibilità (circa 3000 impression), il risultato migliore però è quello delle t-shirt (oltre 6000 impressioni). C’entrano le abitudini delle persone e come sono solite utilizzare i gadget aziendali: la maggior parte di chi ne ha ricevuto uno lo utilizza in quando è fuori o sta facendo sport, in cucina o sul posto di lavoro.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le persone non buttano facilmente i gadget aziendali che hanno per questo una vita media di 10 anni.

Continuando a utilizzare metriche prettamente pubblicitarie per spiegare come funzionano gli omaggi aziendali e perché il mercato dei gadget personalizzati è così fiorente, altra statistica importante di cui tenere conto è quella secondo cui includendo i regali aziendali nelle proprie strategie di marketing anche l’efficacia delle altre attività, su altri canali, aumenta del +44%.