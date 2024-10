Nei teatri delle Marche oltre 120 spettacoli con la 41esima Stagione di Teatro Ragazzi Spettacoli ed eventi dedicati alle giovani generazioni, in collaborazione con 16 comuni. Si parte domenica 27 ottobre 2024

Domenica 27 ottobre 2024 ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi riparte la Stagione di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata, in Italia una delle più longeve rassegne dedicate alle nuove generazioni, con spettacoli, laboratori ed eventi proposti in collaborazione con 16 comuni dell’anconetano e del maceratese: Appignano, Arcevia, Castelbellino, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico.

La Stagione è sostenuta dai Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Jesi Educa, Musei Civici città di Jesi, Avis Comunale Jesi, Digitall.

In un territorio profondamente legato al valore educativo del teatro, e dove si è costituita quest’anno la Rete Urbana di Teatro Ragazzi (la prima nelle Marche), l’edizione numero 41 propone un doppio cartellone: uno di 38 appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie, fino al 30 marzo 2025, e l’altro con 83 recite infrasettimanali a teatro per le scuole di vario ordine e grado, fino a maggio. In totale sono oltre 130 spettacoli, di cui 121 nei vari teatri, e altri 10 circa (prenotazioni ancora in corso) accolti nelle scuole dell’infanzia. Nel corso dei suoi 40 anni, la rassegna organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata ha portato nei teatri 1919 spettacoli e 322.010 spettatori; nella passata stagione, sono stati 106 gli spettacoli e 16.573 gli spettatori, con un aumento di presenze pari al 24%.

Le domeniche a Teatro 2024-2025 iniziano il 27 ottobre dallo stesso palcoscenico in cui, 41 anni fa, inaugurò la prima edizione della Stagione di Teatro Ragazzi: alle ore 17, al Teatro Pergolesi di Jesi, la festa di apertura porta in scena il Bubble Theatre di Michele Cafaggi in “Controvento”, uno spettacolo senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a momenti di grande divertimento.

Da segnalare, tra le proposte su Jesi, lo spettacolo “Grogh storia di un castoro” della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi tratto dall’omonimo libro di Alberto Manzi, che chiude il programma di JesiEduca 2024 (24 novembre ore 11 e ore 17, Teatro Moriconi). Torna la collaborazione con i Musei Civici della città: tra il 13 e il 15 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, la Pinacoteca di Palazzo Pianetti accoglie lo spettacolo “I doni di Lucia” di e con Lucia Palozzi, ispirato alla Pala di Santa Lucia, capolavoro di Lorenzo Lotto conservato in questi luoghi. Nella performance l’attrice narra la storia della Santa, indossando un costume che è la perfetta riproduzione dell’abito raffigurato nel dipinto.

Debutta in Stagione una nuova produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata, il 16 marzo 2025 nel Teatro Comunale di Montecarotto: si tratta di “Luna e Zenzero”, una storia raccontata da un attore e un’attrice attraverso il linguaggio del teatro di figura (marionette portate, marionette ibride e ombre), per far vivere all’infanzia la magia dell’avventura, l’importanza della conoscenza e il potere del coraggio che nasce da un forte legame di amicizia.

Per le scuole di ogni ordine e grado, il cartellone propone progetti formativi per docenti, laboratori per i ragazzi, ed alcune tra le migliori produzioni di teatro ragazzi nazionali. Tra i progetti speciali, quello legato ai disturbi alimentari e dedicato agli adolescenti, con la proposta dello spettacolo “Perfetta? Quasi perfetta” di Manifatture Teatrali Milanesi il 28 novembre ore 9:30 e ore 11:00 al Teatro Moriconi di Jesi, in collaborazione con la Rassegna Malati di Niente. Da segnalare, tra gli altri, gli spettacoli “K(-A-)O Faccine” di e con Kenji Shinohe, spettacolo di teatro danza sulla comunicazione digitale con Fondazione Sipario Toscana, “Essere o non essere” di Teatro Koreja/ Babilonia Teatri sulla questione di genere, e due spettacoli vincitori dell’Eolo Award, il più ambito premio nazionale del Teatro ragazzi: “Paloma. Ballata controtempo” di Factory Compagnia Transadiatrica-Teatro Koy di Lecce (per le scuole primarie) e “Kafka e la bambola viaggiatrice” di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara – Teatro delle Apparizioni di Roma, quest’ultimo in collaborazione con JesiEduca 2025 e dedicato alle scuole secondarie di I e II grado. Torna anche il teatro in lingua inglese con “Macbeth” della compagnia britannica The Playgroup quest’anno in 3 teatri a Jesi, Senigallia e new entry ad Appignano. Tra le produzioni TGTP, prosegue la programmazione di “Goccia dopo goccia”, spettacolo sulla figura del medico Carlo Urbani.

Sempre per le scuole, dal 29 marzo al 12 aprile 2025, torna a Serra San Quirico la 40esima Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione, con percorsi ispirati ad Alice nel paese delle meraviglie, il personaggio guida 2025 delle attività 2024-2025 del Teatro Giovani Teatro Pirata.

Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino del Teatro

Spettacoli domenicali: €8.00 adulti, €6.00 ragazzi, €0.50 bambini sotto i 3 anni

INFO e PRENOTAZIONI

www.teatrogiovaniteatropirata.it

https://teatrogiovaniteatropirata.it/stagione-teatro-ragazzi/

Teatro Giovani Teatro Pirata

dal lunedì al venerdì 9:00-17:00

0731.56590 – 334.1684688

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

CALENDARIO DOMENICALI

27 ottobre 2024 ore 17 / Jesi, Teatro Pergolesi

Michele Cafaggi Bubble Theatre in “Controvento” (+3)

1 novembre 2024 ore 17 / Ostra, Teatro la Vittoria

Eccentrici Dadarò in “Mostry” (+3)

3 novembre 2024 ore 17 / Corinaldo, Teatro Goldoni

Teatro Telaio in “Seggioline per diventare grandi” (3+)

10 novembre 2024 ore 17 / Arcevia, Teatro Misa

Teatro dell’Orsa in “Rodarissimo” (5+)

10 novembre ore 17 / Senigallia, Teatro La Fenice

Pandemonium Teatro in “Cecco l’orsacchiotto” (3+)

17 novembre 2024 ore 17 / Montecarotto, Teatro Comunale

Teatro verde in “In fondo al mare” (3+)

17 novembre 2024 ore 17 / Cupramontana, Teatro Concordia

“Legami”, Teatro Giovani Teatro Pirata (5+)

24 Novembre ore 11 e ore 17/ Jesi, Teatro Moriconi

“Grogh Storia di un castoro”, La Baracca Testoni Ragazzi (5+)

EVENTO SPECIALE

28 novembre 2024 ore 21 / Santa Maria Nuova, Teatro Mariani

Compagnia Mattioli in “Barbablu e Rossana” (11+)

1 dicembre 2024 ore 17 / Chiaravalle, Teatro Giacconi

Collettivo Clown in “Spaventati Panettieri” (3+)

8 dicembre 2024 ore 17 / Corinaldo, Teatro Goldoni

Compagnia Mattioli in “Gli Omini Rossi e Babbo Natale” (3+)

8 dicembre 2024 ore 17 / Castelbellino, Sala Polivalente M.Hack

Teatro Giovani Teatro Pirata in “Cinderella Vampirella” (4+)

13-14 dicembre 2024 ore 17 / Jesi, Pinacoteca civica

Teatro Giovani Teatro Pirata in “I doni di Lucia” (6+)

15 dicembre 2024 ore 11.00-17.00 / Jesi, Pinacoteca civica

Teatro Giovani Teatro Pirata in “I doni di Lucia” (6+)

12 gennaio 2025 ore 17 / Chiaravalle, Teatro Giacconi

Teatro di carta in “L’usignolo” (5+)

19 gennaio 2025 ore 17 / Jesi, Teatro Pergolesi

Bottega degli Apocrifi in “Schiaccianoci Swing” (5+)

26 gennaio 2025 ore 17 / Senigallia, Auditorium San Rocco

Giallo Mare Minimal Teatro “Trame su misura Vol II” (3+)

26 gennaio 2025 ore 17 / Castelbellino, Sala Polivalente M.Hack

Armamaxa Teatro/Teatro Giovani Teatro Pirata in “Robin Hood” (5+)

2 febbraio 2025 ore 17 / Corinaldo, Teatro Goldoni

Teatro Giovani Teatro Pirata in “Legami” (5+)

2 febbraio 2025 ore 17 / Santa Maria Nuova, Teatro Mariani

Lagru Ragazzi in “Supereroi da commedia” (3+)

9 febbraio 2025 ore 17 / Ostra, Teatro la Vittoria

Teatro giovani Teatro pirata in “Cinderella Vampirella” (4+)

9 febbraio 2025 ore 17 / Sassoferrato, Teatro del Sentino

Terrammare Teatro in “Sottovoce” (3+)

16 febbraio 2025 ore 17 / Senigallia, Teatro la Fenice

Accademia Perduta Romagna Teatri in “Bella bellissima” (3+)

16 febbraio 2025 ore 17 / Cupramontana, Teatro Concordia

Teatro Medico Ipnotico in “Il cane infernale” (3+)

23 febbraio 2025 ore 17 / Jesi, Teatro Pergolesi

Fratelli Caproni in “L’omino del pane e l’omino della mela” (3+)

23 febbraio 2025 ore 17 / Arcevia, Teatro Misa

Teatro del Piccione in “Soqquadro” (3+)

9 marzo 2025 ore 11:00 – 17:00 / Jesi, Casa Avis

Teatro Giovani Teatro Pirata in “Il mondo di Oscar” (3+)

9 marzo 2025 ore 17 / Senigallia, Auditorium San Rocco

Teatro Giovani Teatro Pirata in “Storie con le gambe per orecchie in partenza” (3+)

16 marzo 2025 ore 17 / Corinaldo, Teatro Goldoni

Principio Attivo Teatro in “La favola di Peter” (5+)

16 marzo 2025 ore 17 / Montecarotto, Teatro Comunale

Teatro Giovani Teatro Pirata in “Luna e zenzero” (3+)

23 marzo 2025 ore 17 / Fabriano, Teatro Gentile

Teatro Gioco Vita in “Il più furbo” (3+)

23 marzo 2025 ore 17 / Chiaravalle, Teatro Giacconi

L’abile Teatro in “Mago per svago” (3+)

30 marzo 2025 ore 17 / Serra San Quirico, Teatro Palestra

Teatro all’improvviso in “Tre Sagome” (4+)