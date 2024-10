Linea Orte – Falconara: RFI aggiudica lavori di raddoppio tratta ferroviaria PM228 – Albacina Circa 4 km di raddoppio ferroviario, per un valore di oltre 87 milioni di euro, in parte con fondi PNRR

240 Letture Cronaca

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la progettazione esecutiva e la realizzazione di circa 4 km del raddoppio ferroviario della tratta PM228 – Albacina.

La gara ha un valore di 87 milioni di euro ed è finanziata in parte con fondi PNRR. L’aggiudicazione è andata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl e Salcef.

I lavori includono la soppressione di un passaggio a livello e la creazione di un sistema di viabilità con sottoattraversamenti. Previsto anche l’adeguamento della stazione di Albacina per quanto riguarda il piano dei binari, l’adeguamento delle banchine con attrezzaggio delle pensiline e sovrappasso pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche.

Il raddoppio della tratta PM228 – Albacina – intervento prioritario dell’intero raddoppio della direttrice Orte – Falconara che si aggiunge al tratto tra Genga e Serra San Quirico già in via di realizzazione – rientra nel più ampio piano di RFI per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari tra i versanti tirrenico e adriatico, con riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, miglioramento dei livelli di regolarità, incremento del numero dei treni e maggiore accessibilità al servizio ferroviario.

da RFI