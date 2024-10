Seconda Categoria, situazione Risultati, classifica e prossimo turno dopo 4 giornate

La quarta giornata di Seconda Categoria porta quattro squadre in testa, due per girone nei due gruppi anconetani.



Nessuno però è a punteggio pieno.

Nel C, a 10 punti, ci sono Avis Arcevia e Corinaldo, entrambe vittoriose: l’Avis ha battuto 1-0 in casa l’Olimpia Ostra Vetere mentre il Corinaldo ha dilagato sul campo del Monsano, battuto per 4-1: proprio il Monsano è l’unica squadra, nei due gruppi, ancora senza punti perché sconfitta in tutte e quattro le partite.

Sono Ankon Dorica e Loreto invece a guidare il girone D, col Loreto raggiunto dopo essere stato fermato in casa sull’1-1 dall’Agugliano Polverigi: ne approfitta l’Ankon Dorica che compie l’aggancio in vetta espugnando 1-0 il campo della Nuova Sirolese.

In coda, nessuno è senza punti ma la Leonessa Montoro, che ha ottenuto un solo pareggio in quattro partite, chiude solitaria a quota 1.

4° Giornata.

Girone C.

Risultati.

Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Borgo Molino-Cupramontana 0-2; Monsano-Corinaldo 1-4; Monte Porzio-Le Torri Castelplanio 2-3; Rosora Angeli-Chiaravalle 2-2; Senigallia Calcio-Monte Roberto mercoledì 15 ottobre; Serrana 1933-Trecastelli 0-0; Terre del Lacrima-Aurora Jesi 0-0

Classifica.

Avis Arcevia, Corinaldo 10; Cupramontana, Le Torri Castelplanio 9; Rosora Angeli 8; Serrana 1933 6; Chiaravalle, Olimpia Ostra Vetere, Trecastelli, Terre del Lacrima 5; Monte Roberto 4; Monte Porzio, Aurora Jesi 2; Senigallia Calcio, Borgo Molino 1; Monsano 0.

Senigallia Calcio e Monte Roberto una partita in meno.

Prossimo turno.

Aurora Jesi-Cupramontana; Chiaravalle-Senigallia Calcio; Corinaldo-Terre del Lacrima; Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia; Monte Porzio-Monsano; Monte Roberto-Serrana 1933; Olimpia Ostra Vetere-Borgo Molino; Trecastelli-Rosora Angeli