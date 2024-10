Il ruolo dei territori per la salute dei cittadini. Focus nell’ambito dell’Extra G7 Proposto ad Ancona da Anci Marche

79 Letture Cronaca

Domicilio come primo luogo di cura e telemedicina. Ecco le due parole chiave legate al Pnrr in riferimento anche al lavoro che l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR sta portando avanti emerse dall’evento inserito nel programma di ‘Extra G7 Salute – il festival del vivere bene da ogni punto di vista’ in corso dal 3 al 13 ottobre, che accompagnerà il G7 Salute ad Ancona. L’evento con tanti relatori qualificati ha voluto rappresentare un momento di dialogo volto a promuovere l’integrazione sociosanitaria nella regione.

L’apertura dei lavori è stata a cura di Francesca Bedeschi, Direttore di Anci Marche che ha rappresentato le motivazioni per le quali Anci Marche ha inteso organizzare l’iniziativa per toccare due tematiche fondamentali con due tavole rotonde distinte, l’una legata ‘Accessibilità, continuità e prossimità dei territori dopo il 2026’ e l’altra legata agli ‘Strumenti di integrazione sociosanitaria nei territori marchigiani’. Su questi concetti si sono sviluppati, ciascuno per le proprie competenze i saluti del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti che ha dato il benvenuto a tutti i presenti rivendicando l’orgoglio che la città stia meritando la fiducia della Regione Marche e del Governo che ha scelto Ancona per il G7. Gian Luca Gregori Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha rimarcato l’impegno dell’Università per formare professionisti sul territorio incrementando l’offerta di corsi di laurea che afferiscono alle materie sanitarie. Marco Fioravanti, Presidente ANCI Marche ha sottolineato il ruolo dei territori e la necessità di fornire servizi a tutti i cittadini ma che, grazie al percorso strutturato, dà una evidente centralità ai sindaci, Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta Regione Marche ha illustrato il percorso che si sta compiendo e la visione politica..

Alla tavola rotonda sul tema ‘Accessibilità, continuità e prossimità dei territori dopo il 2026’ sono intervenuti l’Assessore alla Salute del Comune di Ancona Manuela Caucci, Maria Capalbo in rappresentanza di Federsanità, il Direttore Generale, Ministero della Salute Alessio Nardini. Moderano Francesco Caroli Portavoce Rete Città Sane OMS e Federico Serra, Segretario generale Health City Institute e Cities*.

La seconda parte, incentrata sugli ‘Strumenti di integrazione sociosanitaria nei territori marchigiani’ ha previsto il dialogo fra i direttori delle Ast territoriali ed i primi cittadini moderato da Chiara Spinato, Ufficio Integrazione Sociosanitaria di Anci. L’integrazione sociosanitaria resta un tema particolarmente attenzionato sia dai cittadini che dai sindaci e da qui la necessità del confronto proposto da Anci Marche con i rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali che si occupano ogni giorno dell’accessibilità e della continuità dei servizi sociosanitari erogati. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Morandi Group, Domina Audi Zentrum Ancona, Rotary Club Ancona.