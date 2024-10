“Francesco Merloni fondamentale per la nascita del centro-sinistra” Il ricordo del consigliere del Pd Minardi

568 Letture Politica

Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Francesco Merloni, con cui ho avuto l’onore di condividere la militanza all’interno della Democrazia Cristiana.

Di lui ci resta il ricordo di un uomo pacato, mai sopra le righe, sempre rispettoso delle idee altrui, anche quando sorgevano divergenze. Credo che si possa affermare senza timor di smentita che la sua onestà, la sua lungimiranza, la sua capacità di portare nel mondo della politica i valori non solo economici ma anche quelli sociali del “fare impresa”, abbiano rappresentato un esempio per tante e tanti giovani. Non è certo un caso che proprio nel magma di Tangentopoli, mentre il Paese assisteva attonito al tramonto della Prima Repubblica, fu scelto lui per ricoprire l’incarico di Ministro dei Lavori pubblici, che fino a quel momento aveva tristemente rappresentato uno dei simboli della degenerazione partitocratica. Non va dimenticato, poi, il ruolo fondamentale che ha avuto nella nascita del centrosinistra, in Italia come nelle Marche, che, negli anni novanta segnò nell’Ulivo l’incontro della cultura cattolica e quella del riformismo progressista, e su cui si è fondato un modello sociale ed economico che è stato capace di garantire per anni non solo crescita e benessere, ma anche la modernizzazione dello Stato”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi ricorda la figura di Francesco Merloni.

Ancona, 2 ottobre 2024

Renato Claudio Minardi

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche