Santarelli (CGIL Marche) su maltempo: “Non si possono inseguire le emergenze” "La Regione attivi il piano per la messa in sicurezza di fiumi, fossi e torrenti. Deve esserci una cura continua e permanente"

“L’ennesima calamità che si abbatte sulle Marche che non hanno dimenticato l’alluvione di 2 anni fa: molti attendono ancora i ristori. Come Cgil, esprimiamo solidarietà e vicinanza a quanti sono stati colpiti da questi eventi”.

E’ il commento di Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche, a quanto sta accadendo in queste ore nelle Marche, alle prese con il maltempo.

“Occorre che la Regione promuova, il prima possibile, un piano per la messa in sicurezza di fiumi, fossi e torrenti, deve esserci una cura continua e permanente. C’è poi il problema di un eccessivo consumo di suolo al quale bisogna porre un freno”. Infine, il segretario avverte: “Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Confindustria nazionale sul Green new deal: gli ultimi eventi confermano, qualora ci fosse la necessità, che la questione del clima deve diventare una priorità. Non si possono inseguire le emergenze“