Il presidente Acquaroli all’inaugurazione della nuova sede regionale CISL ad Ancona "Il rapporto di collaborazione è un elemento essenziale per affrontare le sfide che ci attendono"

264 Letture Cronaca

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha partecipato martedì mattina all’inaugurazione della nuova sede regionale della CISL ad Ancona, in via dell’Industria 17, zona Palombare. Durante il suo intervento, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento, sottolineando l’importanza della collaborazione, del dialogo e della concertazione, soprattutto in un periodo storico particolarmente complesso come quello attuale.

“In questa fase difficile, il rapporto di collaborazione è un elemento essenziale per affrontare le sfide che ci attendono. Grazie al dialogo e alla concertazione, possiamo avere una maggiore consapevolezza dei problemi da risolvere e dei risultati da raggiungere insieme. Crediamo che il successo non si raggiunga imponendolo dall’alto, ma facendolo crescere dal basso”. Il Presidente ha evidenziato il valore del radicamento sul territorio, specialmente in una regione come le Marche. “Di fronte a scelte di chiusura di sportelli e razionalizzazione di alcuni servizi, è un piacere constatare la volontà di rafforzare la presenza sul territorio. È essenziale la sinergia e la collaborazione istituzionale affinché si partecipi alla costruzione di un modello che possa essere attrattivo per i nostri giovani e innescare quei meccanismi positivi che favoriscano sviluppo e competitività. Il benessere del nostro territorio dipende dalla dignità delle generazioni future e dalla capacità di saper affrontare insieme le sfide complesse di questo momento storico”.

Nel pomeriggio, prendendo parte al seminario formativo “Benessere, lavoro, territorio. Come sostenere uno sviluppo che abbia al centro la qualità della vita?” organizzato dalla CISL Marche a San Benedetto del Tronto, ha voluto ribadire: “La nostra azione è volta a migliorare la qualità della vita dei lavoratori, un aspetto che non solo arricchisce il rapporto tra impresa e dipendenti, ma che influisce positivamente anche sulla produttività aziendale. Questo è un percorso che abbiamo intrapreso da tempo e che intendiamo rafforzare, in linea con il protocollo d’intesa siglato che va verso questo obiettivo e con le numerose opportunità e bandi messi in essere. L’obiettivo è integrare questi valori nella quotidianità, valorizzando i benefici che derivano da una maggiore attenzione al benessere sia individuale che collettivo.”