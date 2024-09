Regione Marche presente al Micam di Milano Ben 102 le imprese marchigiane che hanno partecipato all'evento

“La nostra intenzione è di sostenere l’incoming e i grandi eventi”, ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini durante una conferenza stampa al MICAM per presentare il progetto “Influencer Marketing”, finanziato dall’Atim della Regione Marche, che prevede la visita di 9 influencer olandesi e kazaki nelle aziende marchigiane per tre giorni. Conferenza che ha visto la partecipazione di Giovanna Ceolini, presidente nazionale di Assocalzaturifici, e Valentino Fenni, presidente regionale, oltre che dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali marchigiane.

Ceolini ha elogiato il lavoro della Regione Marche nel supporto alle piccole e medie imprese, sottolineando il contributo fondamentale al sostegno del tessuto imprenditoriale.

Il MICAM, che si svolge a Milano due volte l’anno, è uno degli appuntamenti principali per produttori, buyer e giornalisti, dove vengono presentate le ultime collezioni di calzature e le novità in fatto di stile e tecnologie. Questa 98ª edizione ha visto la partecipazione di 932 brand, di cui 475 italiani e 457 internazionali, con aziende provenienti soprattutto da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo e Germania. In particolare, 102 imprese marchigiane hanno preso parte all’evento, con una significativa presenza dal fermano (54 aziende), maceratese (34 aziende) e ascolano (7 aziende), tutte aziende appartenenti al distretto calzaturiero marchigiano, che sta attraversando un periodo di difficoltà.

L’assessore Antonini ha sottolineato come questo evento rappresenti una importante occasione di confronto sulle sfide attuali del settore moda, con particolare riferimento alla crisi del calzaturiero. Ha ricordato inoltre il recente tavolo di confronto svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), alla presenza del Ministro Adolfo Urso e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante il quale si è discusso della possibile rimodulazione dell’ Accordo di Programma per l’area di crisi fermano-maceratese.

“Registriamo un cauto ottimismo tra le aziende – ha sottolineato l’assessore – siamo stati recentemente al MIMIT con la delegazione Marche e prima ancora si era riunito, sempre al Ministero, anche il Tavolo della Moda. Si è parlato di moratorie sui prestiti, di credito d’imposta, di cassa integrazione: temi forti per dare risposte immediate al settore. La Regione sta facendo la sua parte attraverso strumenti come l’internazionalizzazione, la promozione e i bandi. Scelte che cerchiamo di condividere con le imprese”.

Antonini ha inoltre anticipato l’organizzazione di un grande evento a Parigi, in collaborazione con Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio regionale, nei primi mesi del 2025, che coinvolgerà l’intero Sistema Moda delle Marche, con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità internazionale ai settori dell’abbigliamento, calzaturiero e accessori. “La Regione continuerà a fare la sua parte con strumenti concreti come il Bando per l’Internazionalizzazione”, ha concluso Antonini.