Seduta del Consiglio Regionale delle Marche lunedì 9 settembre All'esame la convalida dell'elezione di nuovi consiglieri e alcune proposte di legge

228 Letture Politica

Dopo la parentesi estiva torna a riunirsi il Consiglio regionale convocato per lunedì 9 settembre a partire dalle ore 10.

Nel corso della seduta previsto l’esame della proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, riguardante “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali Renato Claudio Minardi e Giovanni Dallasta, subentrati per surrogazione ai consiglieri dimissionari Andrea Biancani e Luca Serfilippi, del consigliere regionale Goffredo Brandoni, subentrato per surrogazione al consigliere regionale Carlo Ciccioli e convalida dell’elezione della consigliera regionale Mirella Battistoni, subentrata per affidamento della supplenza delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessore del consigliere Goffredo Brandoni e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità” (Relatore Gianluca Pasqui).

All’ordine del giorno anche alcune proposte di legge iscritte in base a quanto previsto dal Regolamento interno (decorrenza dei termini). In apertura di lavori il consueto spazio dedicato alle interrogazioni, mentre l’ultima parte della seduta consiliare sarà dedicata all’esame delle mozioni.

Come sempre è possibile seguire i lavori anche in diretta streaming al link https://www.youtube.com/watch?v=Vp8DHe_Rox4