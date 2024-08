Finale UnvoltoXfotomodella Marche 2024: quattro ragazze staccano il pass per Pisa Si è tenuta a Senigallia la selezione regionale che assicurava i posti per la finale nazionale del 5 6 7 settembre

Grande successo al Chiringuito Bagni Roberto 44 per la finale regionale del famoso concorso di bellezza Nazionale UNVOLTOXFOTOMODELLA, il concorso gestito da Valentina Papi che ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione Marche.

Tantissime le miss partecipanti in gara che si sono sfidate a colpi di bellezza per conquistare le 4 ambite fasce per la finale nazionale di PISA del 5 6 7 settembre.

Le vincitrici del pass per la finale nazionale sono la bellissima “Miss Chiringuito” Valentina Ferri, 27 anni di Jesi (AN), a seguire “Miss Tiberi Mario” Asia Cibriario Sent, 15 anni di Senigallia (AN), “Miss Pepa Group” Giulia Apostol, 19 anni di Castelfidardo (AN) , e “Miss Europa Building” Nicole Bertolini, 19 anni di Senigallia (AN) . La Fascia Miss città di Pisa conquistata da Alice Ercolani.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it