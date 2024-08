Al via da lunedì 26 agosto i lavori su due gallerie della Strada Statale 78 “Picena” Il tratto in questione sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi fino al dicembre prossimo

511 Letture Cronaca

Come preannunciato nelle scorse settimane, a partire da lunedì prossimo, 26 agosto, Anas darà il via ai lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza all’interno delle gallerie “Croce di Casale” e “Roccafluvione”, sulla strada statale 78 “Picena” tra i comuni di Comunanza e Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno.

I lavori, per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, riguardano in particolare: la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi e dell’impianto idrico antincendio, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, impianto di ventilazione, colonnine SOS con chiamata ai mezzi di soccorso, segnaletica luminosa utile in caso di emergenza e opere per il drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici in caso di sversamento.

Gli interventi consentiranno di innalzare notevolmente gli standard di sicurezza per la circolazione all’interno delle due gallerie, entrambe a doppio senso di marcia, lunghe complessivamente oltre 2 chilometri.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere saranno necessarie limitazioni al transito che sono state approfondite e condivise con tutti i comuni e gli altri Enti coinvolti, presso la prefettura di Ascoli Piceno.

Nel dettaglio, da lunedì 26 agosto il tratto interessato sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con deviazione della circolazione sul vecchio tracciato della statale, attraverso il centro abitato di Casale. Potranno transitare, oltre ai mezzi di soccorso, gli autobus del trasporto pubblico locale e gli scuolabus, secondo le fasce orarie già concordate con Anas per agevolare il trasporto di studenti e pendolari.

Il completamento di questa fase è previsto entro la fine di dicembre. A seguire, i lavori potranno essere svolti con transito a senso unico alternato regolato da semaforo e saranno ultimati nel corso del 2025.

da: Anas