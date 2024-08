Controlli a raffica della Guardia Costiera in occasione di Ferragosto Poche le sanzioni elevate lungo tutto il litorale marchigiano, solamente una decina

Nella giornate del 14 e 15 agosto, l’impegno della Guardia Costiera di Ancona – presente in mare e lungo il litorale di competenza con un assetto rinforzato, composto da cinque mezzi navali e tre pattuglie terrestri – è stato ancora più assiduo al fine di garantire in via prioritaria la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.

Obiettivo questo raggiunto attraverso la sinergica vigilanza della linea di demarcazione tra zone riservate esclusivamente alla balneazione e specchi acquei destinati alla navigazione da parte delle pattuglie e dei dipendenti mezzi navali al lavoro.

“L’obiettivo della sicurezza in generale è stato assicurato con piena soddisfazione del sottoscritto. A fronte dei numerosi controlli effettuati – solo negli ultimi due giorni 210 in totale, di cui circa 90 solo nella giornata di giovedì– il numero di sanzioni rilevate è stato decisamente esiguo, una decina circa. Tale circostanza è un chiaro segnale di come sta cambiando l’approccio e la cultura della gente che va per mare, anche grazie allo sforzo di ogni militare che con il proprio impegno ha concorso al raggiungimento dell’obiettivo. Durante la stagione estiva, stiamo registrando un aumento della consapevolezza e della prudenza e del rispetto delle regole da parte dell’utente del mare, soprattutto durante giornate calde come quella di Ferragosto appena trascorsa”, ha precisato l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale, che in queste giornate intense è rimasto alla guida della macchina organizzativa, riservando a colleghi e collaboratori un trattamento speciale.

Infatti, nella giornata del 14 agosto il Comandante del porto di Ancona e Direttore marittimo delle Marche è andato a trovare i colleghi degli uffici dipendenti di Porto San Giorgio, Cupra marittima, Fano e Marotta, mentre nel giorno di Ferragosto, al mattino, ha incontrato quelli di Civitanova Marche, Porto Recanati e Gabicce (dove presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo ha incontrato il Vice – Sindaco ed una rappresentanza della Giunta).

A seguire, nel pomeriggio l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale, dopo essere passato dalla Sala Operativa del 7° MRSC – Centro di Coordinamento Regionale delle emergenze in mare – ha voluto esprimere la propria vicinanza anche agli operatori portuali di Ancona, facendo visita presso ormeggiatori, piloti, rimorchiatori e portando i propri saluti e l’augurio ai colleghi del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Agenzia delle Dogane. I giri si sono conclusi, poi, con la visita ad alcune navi da carico e passeggeri presenti in porto, durante le quali, l’Ammiraglio Vitale ha salutato i comandanti, esprimendo la propria vicinanza e rendendo in tal modo un sentito omaggio ai lavoratori del comparto marittimo al lavoro in una giornata di festività come quella ferragostana.

Nei giorni a seguire, rimarrà alta la guardia dei militari quotidianamente impegnati nell’operazione Mari e Laghi Sicuri 2024.

Al riguardo, si ricorda – ancora una volta – che al fine di garantire la sicurezza in mare, accanto all’operato della Guardia Costiera, risulta fondamentale anche il contributo di ogni cittadino: in caso di emergenze in mare chiamare il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 ed il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull’intero territorio nazionale 24h su 24.