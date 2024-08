A Fano visita guidata con Centrale Fotografia Domenica 11 agosto

Domenica 11 agosto 2024 ore 18.30 visita guidata gratuita a cura dell’Associazione culturale “Centrale Fotografia” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano a “FOTOGRAFIA CENTRALE” prima collezione di fotografia contemporanea del Museo Civico di Fano con una selezione di sette opere fotografiche con autori di rilevanza internazionale.

L’iniziativa rientra in un progetto di acquisizioni che porterà in città le immagini dei principali artisti attivi nel mondo della fotografia attraverso la curatela scientifica di “Centrale Fotografia”. Questo primo nucleo di opere offre uno sguardo sul territorio marchigiano, letto da artisti italiani di generazioni differenti e con stili diversi. Questo permette di intraprendere una riflessione sul paesaggio delle Marche, con le sue mutazioni, e al contempo sulla fotografia, dal Novecento fino alle ricerche più attuali. Le opere dei sette artisti si relazionano tra loro in un virtuoso rimbalzo visivo, ma soprattutto entrano in dialogo con le collezioni storiche del Museo.

Progetto finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – Strategia Fotografia 2023.

Le opere acquisite dal Comune di Fano sono collocate in permanenza nelle sale del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano:

Olivo Barbieri

Pescara del Tronto, Ascoli Piceno, 2017

dalla serie “site specifc_MARCHE 17 (earthquake)”

Sala Morganti

Fabrizio Bellomo

Appunti sulle Marche, 2022-2023

Sala delle Ceramiche

Marilisa Cosello

Try #1 (Untitled 1, Ex Chiesa di San Francesco Fano), 2021

Sala Morganti

Paola De Pietri

Senza titolo, 2023

dalla serie “Scritto col sole”

Pinacoteca

Mario Giacomelli

Presa di coscienza sulla natura, 1976-1980

Sala Morganti

Fabio Sandri

Trave (pavimento), 2022

Pinacoteca

Davide Tranchina

Strada Stellare – Fano, 2023

Pinacoteca

Al mattino e al pomeriggio sarà possibile vedere il banchetto dell’associazione culturale “Centrale Fotografia” presso la fiera dell’antiquariato di Fano in corso Matteotti, con Libri rari dedicati alla fotografia e

all’arte.

Per informazioni e iscrizioni gratuite

tel. 347 2974406

oppure info@centralefotografia.com