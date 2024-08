Coldiretti Marche d’accordo con l’ordinanza regionale anti afa Il direttore Alberto Frau: "In campagna non si riscontrano criticità"

“Coldiretti Marche, in linea con quanto sta avvenendo in tutta Italia, è stata subito d’accordo con la richiesta dei sindacati di rendere operativa un’ordinanza per sospendere i lavori all’aperto nelle ore più calde e afose della giornata.

Una tutela per i lavoratori e, allo stesso tempo, anche per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti. Va precisato che, da parte nostra, non abbiamo riscontrato criticità perché di solito prevale il buonsenso e che, per determinate operazioni in campo, si tende a evitare le ore centrali a meno che non sia a bordo di un mezzo con aria condizionata”. Sono le parole del direttore di Coldiretti Marche, Alberto Frau rispetto all’ordinanza contro lo stress termico approvata mercoledì dalla giunta regionale.

da: Coldiretti Marche