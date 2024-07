Encomio da Regione Marche per “Vichinghi Baskin” ed Emanuele Gambini – VIDEO Il riconoscimento del Consiglio regionale consegnato alla squadra sportiva di Fermignano e all'atleta di Pesaro

Encomio del Consiglio regionale per la squadra “Vichinghi Baskin” di Fermignano, campione d’Italia 2023, e per l’atleta pesarese Emanuele Gambini, protagonista di numerose vittorie in diverse specialità del Pentathlon.

La consegna dei riconoscimenti nel corso di una cerimonia, a Palazzo delle Marche, alla quale sono intervenuti il Presidente Dino Latini e i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Micaela Vitri, Giacomo Rossi e Giovanni Dallasta.

“Talento , determinazione e grande spirito di squadra” contraddistinguono i “Vichinghi” di Fermignano, come specificato nella motivazione del riconoscimento. Il baskin è uno sport che trae origine dalla pallacanestro e il nome è formato dall’unione dei termini “basket” e “inclusivo” perché atleti e atlete disabili e non, uomini e donne, giocano assieme. La squadra si è aggiudicata nella specialità sportiva la Coppa Italia 2023. Un vittoria a coronamento di un percorso sportivo avviato nel 2013 e che prosegue oggi, con soddisfazione di allenatori e atleti.

La motivazione che accompagna l’encomio a Emanuele Gambini cita gli “innumerevoli meriti sportivi ottenuti negli anni a livello nazionale ed internazionale nelle varie discipline del Pentathlon nella categoria Master”. In particolare riconoscimenti conseguiti nel Biathle, Triathle, Laser Run. In quest’ultima disciplina, che combina corsa campestre e tiro con la pistola (Laser o aria compressa), Gambini lo scorso ottobre si è laureato campione italiano Master 50, aggiungendo una nuova medaglia alla sua già ricca “palmares”.

Hanno partecipato all’evento anche il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna; il Sindaco e l’assessore allo Sport di Fermignano, Emanuele Feduzi e Fiorella Paolini; il Governatore area 5 Emilia Romagna-Marche del Panathlon International, Stefano Ripanti; Raoul Rossi, Presidente Asd Gabbiano; il delegato regionale e la consigliera nazionale Fipm Giuseppe Fabbri e Adriana Fabbri; la dirigente Stefania Ottoni Salsiccia, gli allenatori Lucio Brignone e Cosimo Sternativo, e gli atleti della squadra “Vichinghi”.