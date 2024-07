“Lavoriamo a Patti di sicurezza urbana per potenziare controllo territori nelle Marche” La Regione mette a disposizione 100mila euro per finanziare interventi integrati di prevenzione e contrasto della devianza

1.271 Letture Politica

Prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e devianza, e aumentare la sicurezza dei territori. Sono le finalità del programma di iniziative congiunte che la Regione Marche con le Prefetture delle province di Macerata e di Fermo e i Comuni di Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio intende realizzare con i cosiddetti Patti sulla sicurezza urbana.

Il tema è stato al centro del tavolo di confronto che si è svolto mercoledì 24 luglio a Palazzo Rossini, presieduto dal Vice presidente della Giunta e Assessore alle politiche dell’Immigrazione, Polizia locale e Politiche integrate per la sicurezza, Filippo Saltamartini, alla presenza, fra gli altri, del Capo di Gabinetto della Giunta Regionale Fabio Pistarelli, del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, del Vice Prefetto di Macerata Emanuele D’Amico, del Sindaco del Comune di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Civitanova Marche Giuseppe Cognigni, del Vice Sindaco del Comune di Porto Recanati Giuseppe Casali, del Sindaco del Comune di Potenza Picena Noemi Tartabini, del Vice Sindaco del Comune di Fermo Mauro Torresi, del Sindaco del Comune di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, del Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella.

“La Regione mette a disposizione 100mila euro a sostegno di un programma di interventi integrati, finalizzato ad aumentare la sicurezza dei cittadini che vivono nelle aree interessate da fenomeni di devianza” come furti, risse, spaccio di stupefacenti, reati predatori, ha dichiarato il Vice Presidente Saltamartini. L’obiettivo è quello di definire Patti per la Sicurezza Urbana con i Prefetti, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza (Ministero dell’Interno) e con i Sindaci delle aree interessate a fenomeni di criminalità e devianza. L’iniziativa si aggiunge alle risorse messe a disposizione dalla Regione negli ultimi due anni, pari a quasi 2milioni di euro, destinate alle polizie locali, per l’acquisto, da parte dei Comuni, di dotazioni tecnico-strumentali.

“Avviamo un percorso virtuoso di collaborazione istituzionale, innovativo, per sostenere i Comuni nell’azione di potenziamento del controllo del territorio, di concerto con le Prefetture, lavorando sulla prevenzione dei fenomeni criminali che destano allarme sociale e preoccupazione fra i cittadini” ha concluso il Vice Presidente. I Patti per la Sicurezza Urbana, attraverso interventi integrati, si prefiggono l’obiettivo di eliminare i fattori di marginalità e di esclusione sociale, con l’obiettivo di prevenire la criminalità, e di promuovere la cultura del rispetto della legalità e una maggiore coesione sociale e convivenza civile. I Prefetti e i sindaci hanno espresso apprezzamento per l’impegno della Regione sul fronte di un rafforzamento della sicurezza, un tema molto sentito dalla popolazione.

Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha parlato di “una iniziativa importante che testimonia la vicinanza della Regione agli enti locali su un tema di grande rilevanza e attualità come quello della sicurezza”. Per la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini, si tratta di “un’opportunità importante” per gli enti locali. “Lavoreremo per investire al meglio le risorse aggiuntive della Regione – ha detto – per aumentare il controllo del territorio attraverso i nostri agenti di polizia locale”. Il Vice Sindaco di Porto Recanati, Giuseppe Casali, ha sottolineato il “confronto positivo che va incontro alle esigenze dei comuni. Le risorse a disposizione, seppur limitate, sono un segnale” che attesta “l’interesse verso il problema della sicurezza coniugato con una proposta di collaborazione tra Regione, Comuni e Prefetture”.

Il Vice Sindaco di Fermo, Mauro Torresi, esprimendo apprezzamento per “l’importante incontro che ci consentirà di avviare progetti per risolvere i problemi di sicurezza presenti sul territorio” ha tenuto anche a “ringraziare il Vice Presidente della Giunta per il sostegno ai enti locali”. Il Sindaco Porto San Giorgio Valerio Vesprini ha sottolineato “l’ottima opportunità per innalzare il livello di sicurezza” nel territorio. Il Sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella ha parlato di “risorse concrete e di un impegno importante della Regione Marche che permetterà ai Comuni di rafforzare i servizi di controllo del territorio, di sviluppare la collaborazione tra gli enti e potenziare le politiche di contrasto dei fenomeni di devianza”.