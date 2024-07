Presentazione del nuovo libro di Paolo Talevi Riproposto l’allestimento “Pesaro in un oggetto”

Presentazione del nuovo “libro-scatola” di Paolo Talevi con testi di Massimo Bini!

Viene anche riproposto l’allestimento “Pesaro in un oggetto” che con grande successo venne presentato il 19 gennaio 2024 allo Spazio Bianco di Pesaro, nella giornata inaugurale di Pesaro capitale italiana della cultura, con il coinvolgimento di circa 30 fotografi ed importanti esperti della cultura pesarese.

Martedì 23 luglio 2024, ore 19:30

📍A Pesaro nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca

Si può entrare da Via Rossini n. 35 o dalla Piazzetta Toschi-Mosca di fronte ai Musei Civici di Pesaro.

Ingresso libero

Interventi di Paolo Talevi e Massimo Bini, con la moderazione di Valeria Agabiti e Marcello Sparaventi.

Ogni città è uno spazio magico, lucido e opaco, di incontri e di sguardi, di crocicchi d’occhi, che spesso non vediamo, e che ci riguardano. C’è un traguardo segreto, in ogni città, fatto di muri spenti e di stretti sottopassaggi, di androni bui e di musei luminosi, dove la superficie s’inabissa e scivola, stanca della sfida, come un ricordo riposto dentro a una scatola. E che solo la fotografia riapre e sa riportare alla luce, senza abbassare lo sguardo, per diventare poesia scritta e visiva.

