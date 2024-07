Ricevuto in Regione il nuovo direttore artistico di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale: "Ho espresso il piacere di esser qui in questa meravigliosa regione"

“Si intensifica il percorso di valorizzazione della produzione teatrale marchigiana capace di distinguersi sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri italiani e internazionali”: così l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Chiara Biondi, che nei giorni scorsi ha incontrato il nuovo direttore artistico di Marche Teatro, Giuseppe Dipasquale.

Un incontro cordiale all’insegna della condivisone e sinergia in una prospettiva di solida collaborazione pianificata per il triennio 2025-2027. “Diamo il benvenuto al nuovo direttore – ha aggiunto Biondi – Marche Teatro, oltre ad avere il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura quale Teatro di Rilevante Interesse Culturale, è già individuato come soggetto di Primario Interesse Regionale ai sensi della normativa regionale inteso come ente di eccellenza per la programmazione intermedia e per l’attuazione di strategie regionali all’interno di un ‘sistema regionale dello spettacolo’”.

“Ho espresso il piacere di esser qui in questa meravigliosa regione – ha detto Giuseppe Dipasquale – con un incarico che vorrei svolgere al meglio, in sinergia con la Regione Marche, che già sostiene Marche Teatro ma con cui spero sarà possibile stringere un rapporto ancora più proficuo a livello di progettualità futura”.