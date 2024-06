I poliziotti intervengono per una presunta aggressione ai danni di una donna Nella notte del 28 giugno ad Ancona

I poliziotti sono intervenuti questa notte, intorno alle ore 2.00 circa nei pressi di via Martiri della Resistenza, a seguito di una segnalazione che riferiva di un’aggressione ai danni di una donna.

Giunti sul posto i poliziotti della Volante prendevano contatti con tre ragazzi che riferivano di aver notato un uomo ed una donna, in condizioni di ubriachezza, entrare all’interno di un portone, riferendo che la donna era sanguinante in volto. Gli operatori entravano così all’interno dello stabile segnalato ed identificavano la coppia: si trattava di un uomo ed una donna entrambi peruviani, di circa 40 e 45 anni. I due apparivano effettivamente in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, inoltre barcollavano e proferivano frasi sconnesse, senza riuscire a raccontare la versione dei fatti.

L’uomo, alle domande dei poliziotti su quanto occorso, con non poca difficoltà, riusciva a raccontare che i due avevano bevuto oltremodo e che, nel tentativo di rientrare in casa, la donna – sua compagna – inciampava e cadendo a terra sul marciapiede si procurava un taglio al labbro. I poliziotti allertavano i soccorsi e la donna veniva trasportata al locale Ospedale per tutti gli accertamenti del caso. I poliziotti riportavano la situazione alla normalità e, dopo aver assistito la donna – che non era in condizione di riferire nulla sull’accaduto in quanto fortemente alterata dall’abuso alcolico – riprendevano il loro regolare servizio di pattugliamento del territorio.