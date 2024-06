Latini (Lega): “Asili nido, finanziati dal ministro Valditara 22 Comuni delle Marche” "Un investimento di valore strategico per la qualità del sistema scolastico"

Dal Governo ingenti fondi alle Marche per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione della fascia degli asili nido: finanziati gli interventi in 22 comuni per complessivi 15.832.000 euro. Lo comunica la vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera Giorgia Latini, segretaria della Lega Marche.

“Un investimento di valore strategico per la qualità del sistema scolastico e per ampliare un servizio fondamentale con l’obiettivo di ridurre le disparità e supportare la genitorialità offrendo uno strumento in più per la conciliazione tra lavoro e maternità – spiega l’on. Latini – Grazie al ministro Valditara messi in campo 734,9 milioni per tutto il territorio nazionale con le economie del precedente Piano, varato lo scorso anno, e fondi ulteriori recuperati nel bilancio del Ministero. Uno sforzo notevole per incrementare i nuovi posti già realizzati e per raggiungere il target europeo del PNRR”.

Nel dettaglio, i fondi destinati alle Marche finanziano i progetti di costruzione, ampliamento o riconversione di 22 edifici nei comuni di: Fabriano (2 progetti), Monte San Vito e Osimo in provincia di Ancona; Castel di Lama, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno; Montegiorgio, Pedaso e Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo; Cingoli, Monte San Giusto, Montefano, Recanati e Treia in provincia di Macerata; Pesaro, Urbino, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Pergola, Piandimeleto, San Costanzo in provincia di Pesaro-Urbino.