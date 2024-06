Elezioni comunali 2024: vittorie al primo turno per Biancani, Fioravanti, Serfilippi, Tartabini Ben 148 i Comuni marchigiani dove si è votato; ballottaggio a Urbino, Osimo e Recanati

Con la fine dello spoglio dei voti validi per le elezioni amministrative, ecco tutti i risultati relativi ai 148 Comuni marchigiani chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Nei sette Comuni con più di 15.000 abitanti, largo successo di Andrea Biancani a Pesaro con oltre il 60% delle preferenze. Vittoria al primo turno anche a Fano per Luca Serfilippi, che ottiene il 50,55%. Riconferme ad Ascoli Piceno per Marco Fioravanti (che travolge lo sfidante con il 73,9% dei voti) e a Potenza Picena per Noemi Tartabini (58,23%). Si andrà invece al ballottaggio a Urbino, Osimo e Recanati.

Di seguito i risultati nelle cinque province delle Marche:

Ancona (29 Comuni al voto)

Pesaro-Urbino (38 Comuni)

Macerata (37 Comuni)

Ascoli Piceno (22 Comuni)

Fermo (22 Comuni)