Controlli della Guardia Costiera, scattano sanzioni per oltre 16mila euro Sequestrati più di 500 chilogrammi di prodotti ittici

648 Letture Cronaca

Nei giorni scorsi, si è conclusa un’ampia attività di controllo sulla filiera della pesca condotta dai comandi della Guardia Costiera delle Marche lungo la costa – da Gabicce (PU) a San Benedetto del Tronto (AP) e nell’entroterra regionale, coordinata dal Centro di Controllo Pesca della Direzione marittima di Ancona, nel corso della quale sono state numerose le verifiche eseguite dagli ispettori.

In particolare, i militari hanno effettuato, in totale, ben n. 50 attività ispettive su pescherecci (sia a mare che allo sbarco), pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e piattaforme logistiche, all’esito delle quali venivano accertate n. 11 sanzioni amministrative, per un valore di circa 16.064,00 €, e n. 11 sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie, per un totale circa di 533 Kg e di n. 29 attrezzi da pesca nell’ambito dell’attività a tutela della risorsa ittica.

Tra le operazioni di maggior interesse condotte, si segnala che, a seguito di prolungata attività di intelligence, la Guardia Costiera ha effettuato mirate ispezioni ad un furgone isotermico, operante per conto di una nota pescheria di origine campana. Durante tale controllo, è emerso che il prodotto ittico trasportato – pubblicizzato tramite canali social e venduto previa prenotazione su chat whatsapp – era privo di qualsivoglia documentazione attestante la tracciabilità. Pertanto, si è proceduto al sequestro di circa 400 kg di prodotto ittico, elevando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500,00.

La Direzione Marittima delle Marche – Comando Regionale della Guardia Costiera raccomanda sempre ai consumatori di prestare la massima attenzione e di acquistare prodotto ittico che assicuri il rispetto della normativa vigente relativa alla corretta tracciabilità del pescato, evitando di comprare prodotto di dubbia provenienza o illecitamente venduto.

da: Guardia Costiera