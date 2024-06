Atroce beffa ai rigori, il Montemarciano rimane in Prima Categoria Al Mancini di Fano il Tavullia rimonta lo svantaggio e sale in Promozione

Atroce beffa al Mancini di Fano per il Montemarciano che perde ai rigori contro l’Atletico Tavullia e non riesce a tornare in Promozione, dove manca dal 1980.

