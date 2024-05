Da Giunta Regionale Marche 3,6 milioni per valorizzazione del comparto sanità Fondi contrattuali aumentati a quota massima consentita da CNNL

Quasi 3,6 milioni di risorse in più per il personale del comparto della sanità per valorizzare la professionalità e implementare le risorse del trattamento accessorio: nonostante la difficile congiuntura economica la Giunta, su iniziativa dell’assessorato alla Sanità, detta le linee di Indirizzo agli Enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR) affinché incrementino i fondi contrattuali secondo la quota massima consentita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CNNL) per il triennio 2019-2021.

Il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali sarà incrementato di € 2.448.542 dal 2024, mentre il Fondo premialità per il trattamento accessorio, che comprende straordinari, indennità e produttività aumenterà di € 1.150.998. Tale incremento sarà ripartito proporzionalmente tra gli Enti del SSR per garantire una remunerazione adeguata del personale e migliorare le condizioni di lavoro.

Complessivamente, dal 2024, i fondi vengono dunque incrementati di € 3.599.540 in modo strutturale per il comparto con una spesa complessiva, comprensiva degli oneri, di € 4.859.380. Verrà previsto inoltre un recupero degli arretrati per straordinari, indennità e produttività anche per gli anni 2022 e 2023. A breve la Giunta Regionale prevede ulteriori interventi destinati alla Dirigenza Medica.