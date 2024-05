Bando della Regione Marche per sostenere le imprese che assumono disoccupati Stanziato un milione di euro

La Regione Marche si impegna a sostenere la ripresa economica e sociale dell’intero territorio regionale anche attraverso il rilancio dell’occupazione e della forza lavoro. Con questo obiettivo l’assessorato alle Politiche del Lavoro, in continuità con la programmazione FSE 2014-2020, ha previsto l’attivazione di un bando da un milione di euro che prevede l’erogazione di aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati. Le linee di indirizzo dell’intervento, che sarà finanziato con risorse POC Marche 2014-2020, sono state approvate nel corso della seduta di giunta settimanale.

A seguito della prossima pubblicazione dell’Avviso pubblico di attuazione della Delibera, verrà erogato un incentivo pari a 26.000 euro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato e di 6.500 euro per assunzioni a tempo determinato.

Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma Siform 2 e verranno finanziate con procedura JUST in time al raggiungimento del punteggio minimo di 60/100. Le modalità operative saranno dettagliate nell’Avviso Pubblico di attuazione. All’intervento sono destinate risorse residue del POC Marche 2014/2020 per un importo complessivo pari ad un milione di euro che saranno integrate con le risorse del fondo di rotazione 21-27 (ex POC 21-27).

Con questo intervento, la Regione Marche prosegue la sua azione mirata di sostegno dell’occupazione con particolare attenzione, in un’ottica di integrazione delle politiche regionali, a coloro che hanno concluso una politica attiva del lavoro regionale ovvero una borsa lavoro, una borsa di ricerca, un tirocinio di inclusione sociale o un percorso formativo GOL.