Concerto a Pesaro domenica 14 aprile Alla Chiesa della Annunziata, nel consueto orario mattutino delle ore 11, terzo appuntamento della rassegna Concerti Aperitivo

149 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 14 aprile, alla Chiesa della Annunziata di Pesaro, nel consueto orario mattutino delle ore 11, terzo appuntamento della rassegna Concerti Aperitivo a cura della Filarmonica Gioachino Rossini, promossi dal Comune di Pesaro con l’AMAT.

L’appuntamento è con Concerto del Decennale della Filarmonica Gioachino Rossini, importante realtà musicale di Pesaro che ha iniziato la sua attività artistica nella primavera del 2014, con un concerto all’Auditorium Pedrotti.

Sicuramente questo compleanno assume un sapore diverso e affettivamente coinvolgente a causa della recente scomparsa del M° Michele Antonelli, fondatore e animatore instancabile della FGR, a cui questo Concerto è dedicato.

Il programma musicale vede brani come l’Ouverture de La clemenza di Tito di Mozart e l’Ouverture in Stile italiano di Schubert, seguite dai brani che animarono il concerto inaugurale di dieci anni fa, la Sinfonia de Il signor Bruschino, di Rossini e la Sinfonia n.4 “Italiana” di Mendelssohn. Il direttore dell’orchestra è il M° Marco Dallara.

In questi pochi anni la FGR ha visto importanti traguardi artistici e professionali, partecipando alle edizioni del Rossini Opera Festival e alle sue trasferte in Oman per la Royal Opera House di Muscat ed ha realizzato tournée in Italia, con concerti a Roma, Milano, Venezia, Udine, oltre che un intero festival ad Arezzo e una edizione dello Sferisterio di Macerata. Si è esibita anche all’estero in prestigiose sale come la Royal Albert Hall di Londra, il Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo e il Festival di Beiteddine di Beirut.

Diverse sono state anche le pubblicazioni discografiche; con il M° Donato Renzetti, suo direttore principale dal 2015, ha registrato l’integrale delle Sinfonie di Rossini pubblicate dalla Decca e poi in inserto con il “Corriere della Sera” o il dvd sulla Quinta Sinfonia di Čajkovskij pubblicato con la rivista “Amadeus Magazine” ed ancora con Renzetti la prima e la seconda Sinfonia di Brahms (in prossima uscita anche la terza e la quarta) e con Juan Diego Florez il cd Italia, ancora per la Decca.

Il concerto è realizzato con il sostegno di Sistemi Klein e Sky Trade International.

Biglietto 10 euro presso biglietteria presso Teatro Rossini 0721 387621 e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata 334 3193717 il giorno del concerto dalle ore 10.