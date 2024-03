Polizia Ferroviaria: operazione “Alto Impatto” in stazioni di Fabriano e San Severino Marche Controllate 133 persone dalle tre pattuglie impegnate con 6 uomini. Un 19enne sanzionato per possesso di modica quantità di cannabis

Continuano i servizi “Alto Impatto” disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza finalizzati principalmente al contrasto dell’illegale presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché agli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.

Conclusa in positivo l’operazione “Alto Impatto” posta in essere nel pomeriggio del 20 marzo 2024 nelle stazioni di Fabriano e San Severino Marche che ha visto impegnati nei controlli straordinari gli uomini della Polizia Ferroviaria di Fabriano, in collaborazione con le unità cinofile della Polizia di Stato.

Nelle stazioni di Fabriano e San Severino sono state controllate complessivamente 133 persone, di cui 22 stranieri, 69 studenti/minori con 3 pattuglie impiegate con 6 uomini.

In particolare, nella stazione di Fabriano è stato redatto un verbale di contestazione per un illecito amministrativo nei confronti di un 19enne cittadino italiano per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. Il ragazzo, alla vista degli operatori situati nel sottopassaggio della stazione per il controllo dei viaggiatori discesi dal treno regionale proveniente da Ancona, unitamente al bellissimo cane delle unità cinofile Kara, è stato notato gettare un involucro in cellophane sulle scale del sottopasso. Durante il suo passaggio, Kara lo ha segnalato agli operatori che nel frattempo hanno provveduto a recuperare la sostanza stupefacente che analizzata presso il Gabinetto di Polizia Scientifica del Commissariato di Polizia di Fabriano ha dato esito positivo al test sensibile a Cannabis ed è stata sequestrata.