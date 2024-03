Approda a Roma il 14 marzo la mostra “Nilde Iotti e il principio di uguaglianza” L'Istituto Gramsci delle Marche ha curato il percorso progettuale. Impegnate anche Amministrazioni di Monterubbiano e Trecastelli

285 Letture Cultura e Spettacoli

Elly Schlien, Segretaria Nazionale del Partito Democratico, affronterà il tema, quantomai attuale, della lotta alle disuguaglianze nel suo intervento di presentazione della mostra di comunicazione visiva Nilde Iotti e il principio di uguaglianza, un diritto che riguarda la condizione delle donne in Italia, in Europa e nel mondo.

La mostra verrà inaugurata il 14 marzo a Roma alle 17.00, nella sala Lonzi della Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara 19 dalla Presidente della Casa, Maura Cossutta.

Verranno esposti quadri, sculture, fotografie realizzati da artiste, affermate e emergenti, che hanno voluto testimoniare, attraverso la loro produzione di arti al femminile, l’impegno della Iotti per affermare l’uguaglianza dei diritti delle donne in tutti i campi.

Per Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti, “la Presidente Iotti in tutte le sue battaglie, per il lavoro, per il nuovo diritto di famiglia, per il divorzio, ha sempre messo al centro il principio dell’uguaglianza. In particolare lo ha fatto vivere nelle riforme istituzionali e nella costruzione dell’Unione Europea attraverso l’elezione da parte dei cittadini del Parlamento Europeo. Una Europa unita per rendere più forti i diritti sociali e la possibilità di scelta dei cittadini.”

Silvana Amati, Presidente dell’Istituto Gramsci delle Marche, ha curato il percorso progettuale della mostra che ha impegnato due amministrazioni comunali marchigiane, Monterubbiano con la sindaca Meri Marziali e Trecastelli, sede del museo Nori de Nobili, un vero patrimonio di opere e di percorsi di arte al femminile.

da Stefano Schiavoni