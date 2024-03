Numerose iniziative nelle Marche dedicate alla salute della donna Sono promosse dalla Regione in occasione dell'8 marzo

412 Letture Cronaca

Visite gratuite, open day, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, vaccinazioni anti papilloma virus, numeri verdi e segreterie attive per l’intera giornata per informazioni e prenotazioni degli screening oncologici gratuiti. Sono numerose le iniziative dedicate alla salute della donna (adulta e giovane) promosse dalla Regione Marche in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Le cinque AST (Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’INRCA, hanno previsto un fitto calendario di appuntamenti con visite ed esami gratuiti per la tutela della salute femminile. L’ARS, Agenzia Sanitaria Regionale, ha organizzato un convegno che si terrà il 26 marzo ad Ancona dedicato al tema della prevenzione.

“La salute femminile è per noi prioritaria – dichiara il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ci occupiamo di questo tema durante tutto l’arco dell’anno e non solo l’8 marzo, tanto che abbiamo avviato l’aumento degli screening senologici, ampliando la platea di popolazione femminile che può accedervi. La Regione ha investito e intende continuare ad investire sulla prevenzione e sulla tutela della salute della donna. Il nostro impegno è massimo su questo fronte e lo dimostrano le numerose iniziative messe in campo sul territorio”.

Nelle cinque AST è stato attivato per l’8 marzo un numero verde che permetterà di avere informazioni e prenotare screening per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto in base alla fascia di età.

AST Ancona: L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha organizzato un open day per le Vaccinazioni anti HPV (anti Papilloma Virus) per le donne dai 18 ai 25 anni (nate tra il 1998 e il 2005) non ancora vaccinate. Gli ambulatori nei quali potranno essere eseguite le vaccinazioni gratuite, saranno aperti dalle 12 alle 14, e sono quelli di Ancona (ex Crass, ambulatorio vaccinale in via Cristoforo Colombo 106 – palazzina 16), Jesi (ambulatorio vaccinale in via Guerri 9) Senigallia (ambulatorio vaccinale in via dei Gerani 8) e Fabriano (ambulatorio vaccinale in via Turati 51). Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche e dell’adesione agli screening oncologici gratuiti (mammella, cervice uterina, colon retto) l’AST di Ancona ha predisposto uno ‘Spot Radiofonico’ che verrà trasmesso sulle emittenti locali a partire da venerdì 8 marzo. Inoltre, nella giornata della Festa della Donna sarà attivo il numero verde 800267267 della segreteria Screening Oncologici, dalle 8 alle 19, per fornire informazioni e prenotare gratuitamente gli esami di screening.

AST PesaroUrbino: L’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino ha organizzato per l’8 marzo visite ginecologiche gratuite presso gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino. Le visite sono prenotabili giovedì 7 marzo dalle 12 alle 14, all’ospedale di Pesaro chiamando il numero 0721 362485 e all’ospedale di Fano chiamando il numero 0721 882672, mentre all’ospedale di Urbino potranno essere prenotate nella stessa giornata di giovedì 7 marzo chiamando dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Per promuovere sani stili di vita e una corretta nutrizione, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e il Distretto di Pesaro, organizzano un ‘Info Point sulla nutrizione, Speciale Donna’ con un’apertura straordinaria dello Sportello di Consulenza Nutrizionale, in Via Nitti, 30 a Pesaro, accessibile su prenotazione, chiamando il numero 0721 424578, giovedì 7 marzo dalle ore 15 alle ore 17. L’8 marzo le segreterie degli screening oncologici (mammella, colon-retto e collo dell’utero) resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni. I numeri verdi dedicati agli screening oncologici gratuiti, potranno essere contattati dalle ore 8 alle ore 19: 800738073 per lo screening alla mammella, 800710977 per lo screening alla cervice uterina e 800210858 per il colon retto.

AST Macerata: L’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata offre alle donne la possibilità di effettuare una serie di visite gratuite negli ospedali di Civitanova Marche, Macerata, San Severino e Camerino. All’ospedale di Civitanova l’8 marzo i reparti di Ostetricia e Ginecologia insieme a Pediatria organizzeranno un open day con visite ginecologiche gratuite per le donne adulte, mentre visite endocrinologiche e ginecologiche saranno effettuate per bambine e adolescenti presso l’ambulatorio dedicato, dalle ore 14:30 alle 18:30. Le visite sono prenotabili chiamando il numero 0733 823692 a partire da giovedì 7 marzo, dalle 12:30 alle 17. All’ospedale di Macerata è possibile effettuare ecografie gratuite all’addome e alla tiroide, presso l’U.O.C. di Radiologia, dalle 9 alle 11. Prenotazioni al numero: 0733 2572311, dalle ore 9 alle 11; presso il DH Oncologia è possibile eseguire visite senologiche gratuite dalle 12:30 alle 13:40. Per le prenotazioni rivolgersi allo 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Presso l’U.O.C di Urologia si possono eseguire visite gratuite per incontinenza femminile dalle 13 alle 14. Prenotazioni al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Presso l’U.O.C di Medicina, esami ecocolordoppler gratuiti agli arti inferiori ore 9-9:30-10-10:30, esami ecocolordoppler vasi epiaortici dalle ore 11-11:30-12-12:30, visite reumatologiche ore 12-12:30- 13-13:30 e visite per osteoporosi ore 10-11. Le prenotazioni al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Previsto un counselling di sostegno psicosociale e orientamento per favorire l’emancipazione e l’empowement femminile di donne fragili e in difficoltà, con l’assistente sociale. Prenotazioni al 331-1415015, dalle ore 9 alle 11. Presso l’U.O.C Servizio Professioni Sanitarie si svolgerà un Caring massage infermieristico dalle ore 9 alle 13. In occasione dell’8 marzo potrà essere effettuato fra gli altri, sulle donne affette da patologie in fase di guarigione, sulle donne in stato di gravidanza, sulle neo mamme, sulle anziane con fragilità e sulle care giver che si prendono cura di persone malate. Prenotazioni allo 0733 2573732, dalle ore 9 alle 11. All’ospedale di Camerino visite reumatologiche presso l’U.O.C Medicina dalle 12 alle 14. Prenotazioni allo 0737-639395, dalle ore 8 alle 13. Presso l’U.O.C Cardiologia visite cardiologiche incluso ECG con orario 8:30-9-9:30-10-10:30. Prenotazioni allo 0737-639521, dalle ore 14:30 alle 19. All’ospedale di San Severino presso l’U.O.C Medicina ECG compresa la misurazione della pressione arteriosa, dalle ore 15 alle 18. Prenotazioni al numero dell’ambulatorio di cardiologia: 0733-642212. Nell’occasione sarà anche distribuito materiale informativo. Anche all’AST di Macerata attivo il numero verde 800.178.008 dedicato alle informazioni e alle prenotazioni degli screening oncologici gratuiti. L’8 marzo le segreterie Screening Oncologici dei Dipartimenti di Prevenzione dell’AST di Macerata saranno a diposizione delle donne per tutta la giornata, dalle 8 alle 19.

AST Fermo: L’Ast di Fermo ha attivato il numero verde 800 18 54 54 per chiedere informazioni sugli screening oncologici e per le prenotazioni. Nella giornata dell’8 marzo le segreterie Screening Oncologici dei Dipartimenti di Prevenzione dell’AST di Fermo saranno a diposizione delle donne per tutta la giornata, dalle 8 alle 19.

AST Ascoli: L’AST di Ascoli Piceno ha organizzato una Giornata di prevenzione dei tumori femminili “Le Donne aiutano le Donne” presso i Centri commerciali di Ascoli Piceno e Porto d’Ascoli. Dalle ore 15 alle ore 19 saranno presenti le Operatrici della Segreteria Screening del Dipartimento di Prevenzione e le Ostetriche dei Consultori e sarà possibile parlare di screening e menopausa, oltre che prenotare appuntamenti per screening oncologici e vaccinazioni. L’accoglienza verrà effettuata dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa. L’8 marzo le segreterie degli screening oncologici (mammella, colon-retto e collo dell’utero) resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni. Il numero verde dedicato è 800 58 66 57 che potrà essere contattato dalle ore 8 alle ore 19.

INRCA: L’INRCA ha organizzato presso il presidio di Osimo l’evento “Il respiro delle donne”. Si tratta di una iniziativa di prevenzione delle malattie respiratorie che prevede visite e screening gratuiti per le malattie respiratorie. Per accedere all’Ambulatorio di Pneumologia della struttura osimana sarà necessario prenotarsi telefonando allo 071 7130611 (dalle 9 alle 13).

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per l’8 marzo ha organizzato a Torrette, attraverso la Fondazione AOUM, una postazione per la distribuzione di opuscoli informativi sulla Pink Room della Clinica Oncologica e sul progetto “In rete contro la violenza” del Servizio Sociale Ospedaliero (il volantino distribuito riporta i numeri antiviolenza: il 1522 e il 112). Rinnovato l’accordo tra CNA Benessere Donna, Clinica Oncologica dell’AOU delle Marche e Fondazione Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per trattamenti gratuiti di estetica, consulenza ed hair stylist per le donne malate oncologiche in cura all’ospedale regionale. La SOD di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della mano sta introducendo l’innovazione chirurgica “Progetto Donna”, una nuova pratica clinica, disponibile in pochissime aziende ospedaliere italiane, che prevede la ricostruzione subito dopo l’asportazione del tumore.

ARS: L’Agenzia Regionale Sanitaria ha organizzato per il 26 marzo ad Ancona, a Palazzo Li Madou (in via Gentile da Fabriano), dalle ore 9 alle ore 14, un convegno sul tema: “Prevenzione donna: dai dati alle strategie di intervento” nel quale si discuterà degli aspetti di genere nei Programmi e nelle azioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, in particolar modo dei Programmi di screening oncologici e prevenzione vaccinale. Nell’ambito dell’incontro verrà presentato un report epidemiologico con i dati a disposizione in tema di salute in ottica di prevenzione.