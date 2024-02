Difesa Legittima Sicura sarà ancora in prima linea per la ricorrenza dell’8 marzo Una serie di iniziative concrete contro la violenza sulle donne

Difesa Legittima Sicura sarà ancora in prima linea per la ricorrenza dell’8 marzo con una serie di iniziative nel territorio e in altre regione d’Italia attraverso la rete capillare di professionisti e palestre di arti marziali che aderiscono al progetto contro la violenza sulle donne.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it