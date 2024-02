Ciak si gira, il punto sul cinema nelle Marche Confronto aperto tra gli operatori del settore il 10 marzo ad Ancona

Un incontro per fare il punto sullo stato dell’arte del comparto produttivo marchigiano e per raccogliere le istanze di tutti i professionisti coinvolti nel settore in un momento particolarmente vivace per il cinema e l’audiovisivo nelle Marche.

Una sorta di Rinascimento della settima arte che ha visto arrivare grandi produzioni nella nostra regione ma che rischia di lasciare ai margini gli operatori locali.

“Crediamo sia necessario un momento di confronto fra tutti: produttori, attori, maestranze, esercenti, per tracciare insieme un percorso che porti alla creazione di un vero Sistema Marchigiano per l’audiovisivo, che sappia confrontarsi con l’industria culturale e produttiva nazionale e internazionale. La modalità sarà ‘open mic’, in cui ogni partecipante potrà arricchire il dibattito e portare idee”, dice il presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, Henry Secchiaroli. “Il contributo di ognuno sarà importante per arrivare a redigere un documento unitario da presentare a Regione Marche, Fondazione Marche cultura e Marche Film Commission”.

“Vogliamo – aggiunge Alessandro Tarabelli, portavoce di CNA Cinema e Audiovisivo Marche – che la nostra sia sempre di più una ‘terra di cinema’ per veicolare la bellezza di cui siamo custodi, certo, ma soprattutto per imprimere nell’immaginario le nostre storie e far conoscere al resto del mondo l’equilibrio atipico che tiene insieme una moltitudine di singolarità”.

“Come comparto – dicono Tarabelli e Secchiaroli – dobbiamo sempre di più essere protagonisti di uno sviluppo sistemico dell’audiovisivo, aperti a chi ci sceglie per venire a produrre qui e compatti nel valorizzare le opere e le produzioni radicate nel territorio”.

L’invito di CNA Cinema e Audiovisivo Marche a tutti gli operatori del cinema è per domenica 10 marzo alle 10,00, nella sede CNA Marche, Sala Convegni Drudi, in via Sandro Totti 4 ad Ancona (Località Baraccola).

All’incontro, organizzato con la collaborazione del Confidi Uni.co. parteciperà tra gli altri il direttore della Marche Film Commission Francesco Gesualdi.

da CNA Cinema e Audiovisivo Marche