Presentato in Regione Marche ‘Neve’, film di Simone Riccioni che affronta tema del bullismo Pellicola girata interamente nelle Marche tra Treia, Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova Marche e Moresco. Anteprime dal 20 febbraio

Esce il 7 marzo nelle sale cinematografiche ‘Neve‘, il film girato interamente nelle Marche tra Treia e location diffuse nell’entroterra: Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova Marche e Moresco.

La pellicola è stata presentata questa mattina, nella sede regionale, dall’assessore alla Cultura Chiara Biondi insieme a Renzo Marinelli, presidente della I Commissione consiliare permanente, il regista Simone Riccioni e la giovanissima protagonista Azzurra Lo Pipero, oltre a Vito Verdecchia, direttore generale Banca di Ripatransone e Fermano Gruppo Bcc.

‘Neve‘ esplora i legami umani e familiari, il rapporto tra madre e figlia, affronta temi di forte attualità come il bullismo e il cyberbullismo e soprattutto celebra l’amore che supera le differenze. “Il film nasce dalla mia vicenda personale – ha sottolineato il suo regista – invita il pubblico a riflettere sulla necessità di abbracciare la diversità e di riconoscere il valore unico di ogni individuo, superando indifferenza e pregiudizi”. Al film è stato riconosciuto il patrocinio della Polizia di Stato che coinvolgerà l’opera nel progetto di educazione al bullismo e cyberbullismo nelle scuole. I protagonisti sono lo stesso Simone Riccioni, classe 1988, nato in Uganda e cresciuto a Corridonia, nei panni di un attore di musical, e Azzurra Lo Pipero, 12 anni, di Fermo, al suo debutto nel ruolo di Neve. Le riprese, durate 20 giorni, hanno coinvolto una troupe di 38 persone, 10 attori e oltre 900 comparse.

“Un film delicato, centrato su problematiche attuali con uno sguardo attento verso i giovani e le loro famiglie, la fragilità dei sentimenti in un percorso di crescita, la forza degli adolescenti e la violenza del bullismo negli ambienti scolastici. Il racconto cinematografico, che riesce ad arrivare al cuore degli spettatori, ha il merito di essere d’aiuto e di supporto ai tanti che devono superare le stesse difficoltà della giovane bravissima protagonista – ha detto Chiara Biondi nella doppia veste di assessore alla Cultura e all’Istruzione – Girata interamente tra borghi, colline e montagne marchigiane, quest’opera ha ricevuto il contributo del bando produzioni audiovisive regionali 2022-2023. Rappresenta, insieme ad altre che sono state girate di recente nelle Marche, la grande attenzione che la Regione riserva al settore. Investiamo nel cinema per la sua funzione culturale e sociale, consapevoli di quanto indotto convogli questo settore per l’economia dei territori e quanto funga da moltiplicatore degli investimenti. Abbiamo infatti aumentato le risorse a disposizione: attraverso una programmazione comunitaria abbiamo previsto 16 milioni di euro entro il 2027. L’obiettivo è quello di rendere strutturale il Fondo Cinema in modo da poter programmare a lungo termine e con certezze finanziarie”. Le Marche, ha aggiunto l’assessore “costituiscono un set cinematografico ideale, con le loro meraviglie paesaggistiche e architettoniche, anche in chiave di cineturismo. Proseguiamo nell’obiettivo di fare del cinema, e del richiamo di produzioni cinematografiche sul territorio regionale, un settore produttivo e redditizio, sia in termini prettamente economici che di rilancio dell’immagine”.

Il consigliere Marinelli ha aggiunto che questo film “conferma le enormi bellezze naturali delle Marche e i talenti speciali, come quello dimostrato da Simone e Azzurra, sui quali possiamo contare. Questo film è il frutto di un lavoro di squadra al quale hanno partecipato anche le istituzioni regionali e l’impegno della Regione è quello di sostenere sempre di più progetti come questo”.

“È una commedia – ha sottolineato Simone Riccioni – che fa sorridere ed emozionare, parla di rapporti, di amore, di rinascita. Nasce dal mio bisogno di aiutare famiglie e ragazzi raccontando la ferita che porto nel cuore per essere stato bullizzato, è un invito a non voltarsi dall’altra parte di fronte ai problemi di chi abbiamo vicino”. La protagonista Azzurra Lo Pipero, ha insistito sul messaggio del film: “I giovani bullizzati tendono a deprimersi e a perdere la voglia di vivere, non bisogna mai lasciarli soli”. Nel cast di ‘Neve’ anche Simone Montedoro, Alessandro Sanguigni e Margherita Tiesi.

“Quello che, spero – aggiunge Vito Verdecchia, direttore Banca di Ripatransone e Fermano – gli spettatori capiscano è che la battaglia contro il bullismo ci coinvolge tutti: è una questione di civiltà, contrapposta alla prevaricazione del più forte sul più debole. Ognuno di noi potrebbe, un giorno, provare su se stesso l’umiliazione di un’aggressione di gruppo, anche verbale o virtuale e trovarsi impotente: è necessaria la giusta sensibilità e questo film punta a svilupparla. Siamo felici di essere tra i protagonisti di questo progetto”. “L’Ufficio Scolastico per le Marche ha inteso rendere nota l’iniziativa a tutte le scuole del territorio marchigiano. Le tematiche affrontate nel film sono molto vicine alle giovani generazioni e a coloro che lavorano nel mondo della scuola e che si occupano, ogni giorno, di promuovere il benessere e l’educazione di quelli che diventeranno futuri cittadini. L’occasione, fornita dalla realizzazione di questo film, è stata colta dal mondo della scuola e auspichiamo che possa diventare spunto di riflessione, di confronto e di crescita educativa” ha aggiunto Michela Fava, delegata direzione generale USR Marche. In sala erano presenti esponenti del cast e produttori, autorità istituzionali, sindaci del territorio, partner e sponsor.

LE DATE DELLE PROIEZIONI CON IL CAST DEL FILM ‘NEVE

20 FEBBRAIO UCI PORTA DI ROMA (ANTEPRIMA NAZIONALI)

21 FEBBRAIO UCI BICOCCA MILANO (ANTEPRIMA NAZIONALE)

2 MARZO GIOMETTI – TOLENTINO

3 MARZO GIOMETTI – MATELICA

4 MARZO MULTIPLEX 2000 – PIEDIRIPA DI MACERA

5 MARZO SUPER 8 – CAMPIGLIONE DI FERMO

6 MARZO GIOMETTI – P.S.ELPIDIO

6 MARZO MANZONI – MONTEGIORGIO

7 MARZO GIOMETTI – ANCONA

7 MARZO GIOMETTI – JESI

8 MARZO GIOMETTI – PESARO

9 MARZO GIOMETTI – SENIGALLIA

9 MARZO GIOMETTI – FANO

10 MARZO ROSSINI – CIVITANOVA MARCHE (POMERIGGIO)

10 MARZO S. PAOLO – S. SEVERINO MARCHE

11 MARZO CONCORDIA – S.BENEDETTO DEL TRONTO

12 MARZO MULTIPLEX DELLE STELLE – ASCOLI PICENO

