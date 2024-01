Aperte le iscrizioni per due corsi di formazione per Operatore socio-sanitario Si svolgeranno a Jesi e Acqualagna; le domande possono essere inviate entro il 5 febbraio

150 Letture Cronaca

Sono aperte le iscrizioni a due corsi di formazione per operatore socio-sanitario con sede a Jesi (An) e ad Acqualagna (PU). I corsi sono gratuiti e prevedono l’assunzione di almeno il 50% degli allievi qualificati entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo.

Il corso mira a formare l’operatore socio-sanitario che è una delle figure più richieste e ricercate all’interno delle strutture pubbliche e private sanitarie, ospedaliere e assistenziali. È in grado di svolgere attività di cura, di assistenza domestico-alberghiera, sociale e sanitaria di base alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

I corsi sono rivolti a 15 soggetti disoccupati (occorre essere iscritti al Centro per l’Impiego di riferimento e avere rilasciato una Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro DID) che abbiano compiuto i 17 anni di età; che siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo o che abbiano assolto all’obbligo scolastico. Per i cittadini stranieri, che siano in possesso di un documento che attesti il valore del titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano (dichiarazione di valore); che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno; previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana, mediante appositi test.

Per l’iscrizione al corso di Jesi occorre compilare l’apposito modulo reperibile presso: COOSS Marche onlus – Viale della Vittoria, 85 – 60035 Jesi o all’indirizzo www.cooss.it/it/formazione o via mail a a.rossi@cooss.marche.it.

Per l’iscrizione al corso di Acqualagna occorre compilare l’apposito modulo reperibile presso: COOSS Marche onlus – Via Saffi, 4 – 60121 Ancona o all’indirizzo www.cooss.it/it/formazione o via mail a formazioneinfo@cooss.marche.it.

Scadenza per la presentazione delle domande: 5 febbraio 2024.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova, consistente in quiz psico-attitudinali e di cultura generale, seguita da un colloquio.