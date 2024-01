Calcio Prima Categoria: Castelleonese prima, Olimpia risale, Senigallia Calcio ultimo La situazione dopo 17 delle 30 giornate

266 Letture Sport

Risale l’Olimpia Marzocca in una classifica di Prima Categoria girone B sempre più corta in cima dopo 17 delle 30 giornate in programma.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it