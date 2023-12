“Centrodestra boccia emendamento per proroga Superbonus su interventi iniziati” Mangialardi (Capogruppo PD Regione Marche): "Vero e proprio accanimento nei confronti degli esodati e delle imprese edili"

33 Letture Politica

“Nei confronti delle legittime richieste degli esodati del Superbonus e delle imprese edili marchigiane, il centrodestra ha scelto una linea di accanimento che può essere spiegata solo con la volontà di anteporre gli interessi di partito ai bisogni dei cittadini.

Lo conferma la bocciatura dell’ordine del giorno da me presentato insieme alla collega del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, per chiedere un intervento della giunta Acquaroli sul governo Meloni affinché fossero prorogati di almeno 3 mesi i tempi, in scadenza il prossimo 31 dicembre, per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% nei condomini. E pensare che non più tardi di pochi giorni fa, Cna, Confartigianato e Ance hanno lanciato un appello in tal senso, dichiarando che la riduzione del beneficio al 70% a partire dal 1° gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali, aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale si attendono ancora risposte”.

Così il capogruppo regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, commenta la bocciatura da parte del centrodestra dell’ordine del giorno a sostegno del settore edilizio durante il dibattito sul Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026.

“Nelle Marche – continua Mangialardi – gli edifici coinvolti da lavori di efficientamento energetico con Superbonus sono 11.489 per un totale di 2,5 miliardi di euro di investimento. Per quanto riguarda i condomini, ben 3.045 hanno beneficiato delle agevolazioni per un importo pari a 1,6 miliardi di euro. Si stima che il Superbonus 110% abbia contributo al Pil delle Marche per l’1,5%, con un impatto dunque molto notevole nelle dinamiche economico-finanziare delle Marche. Tra dieci giorni, non solo non ci sarà più quella formidabile spinta che è stata il Superbonus, ma non si permetterà probabilmente nemmeno di finire i lavori nei condomini interessati da questa tipologia di interventi. Nel frattempo la giunta Acquaroli, colpevolmente e contrariamente a quanto fatto da altre Regioni, non ha fatto nulla per affrontare il tema dei crediti incagliati. Auspico che la legge presentate dai gruppi assembleari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, da mesi bloccate in prima Commissione dal centrodestra, possano essere quanto prima discusse dal consiglio regionale”.