Lo spumante di Pio IX arriva alla cantina Mastai Ferretti di Senigallia Il Brut "Bolla IX" e tutti i prodotti della storica cantina possono essere direttamente assaggiati e acquistati in via Cavallotti 36

Presso cantina Mastai Ferretti, a Senigallia in via Cavallotti 36, è arrivato lo Spumante Brut “Bolla IX”. Il suo nome rappresenta un chiaro riferimento a Papa Pio IX nativo di Senigallia e fondatore dell’Opera Pia Mastai Ferretti, alla quale appartiene la cantina.

Il termine “Bolla” fa riferimento sia al sigillo utilizzato sulle bolle papali che alle bollicine dello spumante.

La cantina si trova tuttora nei locali storici, dove ebbe origine nel XIX secolo e rappresenta l’unica realtà che vinifica ed imbottiglia all’interno del centro storico di Senigallia: non si tratta soltanto di un punto vendita, qui arriva l’uva e viene trasformata in vino, per poi essere confezionato e direttamente venduto al consumatore.

Le uve provengono interamente dai vigneti coltivati nei terreni dall’azienda agraria di proprietà della Mastai Ferretti, gli stessi che Pio IX donò alla Fondazione all’atto dell’istituzione.

La base spumante è stata ottenuta da un blend di uve la cui vinificazione avviene all’interno dei locali storici delle cantine Mastai Ferretti, situate nei locali seminterrati del centro storico di Senigallia.

Questo Spumante Brut, con un modesto residuo zuccherino, è adatto per accompagnare gli aperitivi e ben si può adattare ad essere sorseggiato da tutto pasto.

Oltre allo spumante, la cantina produce anche vini bianco, rosso e rosato, interamente ottenuti dalle varietà di uva tipiche della zona e coltivate nei terreni della Mastai Ferretti.

Per tutti coloro che sono interessati ad assaggiare lo Spumante Brut “Bolla IX” e gli altri prodotti della cantina Mastai Ferretti, basta recarsi al civico 36 di Via Cavallotti a Senigallia, in corrispondenza della casa di riposo per anziani Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ed al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30, il sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Per qualsiasi informazione, potete contattare direttamente la cantina al numero 071.7918826 oppure all’indirizzo email cantina@mastai-ferretti.it.

