Mannarino in concerto 2 volte ad Ancona Biglietti per l'11 e il 12 dicembre

Dopo il successo live di quest’estate con oltre 20 date in tutta Italia (tutte sold out) e più di 40.000 paganti, lunedì 11 e martedì 12 dicembre arriva ad Ancona MANNARINO con “Corde”, live al Teatro Muse.



Il progetto CORDE, che compie 10 anni, si conferma un successo: il cantautore sarà protagonista sui palchi dei teatri italiani più importanti, dalla città di La Spezia a Napoli, con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Dopo essersi esibito a Milano, la performance prende vita in una venue intima e suggestiva come il Teatro Muse per rivivere a pieno l’inimitabile rapporto che MANNARINO ha costruito negli anni con il suo pubblico: porta a teatro un tour diverso dalle precedenti versioni di CORDE, che mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali.

“Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“ – ha commentato MANNARINO.

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com.