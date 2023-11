Patti Smith, quando carisma e talento non hanno età L'iconica "sacerdotessa del rock", mito vivente del rock, ha regalato emozioni indimenticabili ad Ancona - FOTO

Emozioni a non finire ad Ancona per il concerto nella serata di martedì 28 novembre della grande Patti Smith, icona del rock dagli anni Settanta ad oggi.



Un’ora e 40 minuti di musica alle Muse in trio, attraversando canzoni simbolo della “sacerdotessa del rock”comprese anche le celebri “Because the night” e “People have the power”.

Il teatro, esaurito, non ha lesinato applausi ed a fine concerto il pubblico delle prime file si è alzato per avvicinarsi alla cantautrice, 77 anni, che ha regalato sorrisi e strette di mano a un pubblico non solo anconetano e marchigiano .